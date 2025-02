Nasce CodeBlue Italy, la nuova realtà italiana nella cyber sicurezza

Nasce in Italia la società Code Blue Italy, in seguito alla costituzione di una joint venture tra Dussmann Service Italia e Code Blue Ltd, leader internazionale nel settore della sicurezza informatica.

La missione di CodeBlue Italy è offrire una protezione completa prima, durante e dopo un attacco informatico, garantendo alle Imprese e alle Istituzioni le migliori soluzioni per affrontare un panorama digitale sempre più complesso e insidioso.

Servizi all’avanguardia per una sicurezza totale

CodeBlue Italy offre una gamma completa di servizi per rispondere alle esigenze di imprese e istituzioni:

Analisi delle vulnerabilità per identificare e risolvere i punti deboli delle infrastrutture digitali.

Piani di continuità operativa e strategie di gestione delle emergenze per garantire la resilienza aziendale.

Interventi rapidi in caso di attacco con un team specializzato nella gestione delle crisi, nel ripristino delle operazioni e nella limitazione dei danni.

Supporto forense post-incidente per raccogliere prove utili alle indagini.

Monitoraggio della reputazione digitale per ridurre al minimo l'impatto delle crisi e garantire operatività anche in situazioni di emergenza.

La minaccia cresce, la protezione evolve

I dati parlano chiaro: secondo il rapporto CLUSIT 2024, nei primi sei mesi dell’anno gli attacchi informatici globali sono cresciuti del 23%, con una media di 9 attacchi gravi al giorno. In Italia, il 7,6% degli incidenti ha colpito organizzazioni nazionali, con settori critici come la sanità e l’industria manifatturiera particolarmente esposti. Gli attacchi al comparto sanitario, in particolare, sono aumentati dell’83% rispetto al 2023, dimostrando quanto sia urgente adottare misure di sicurezza adeguate.

Un futuro più sicuro per imprese e istituzioni

Con il lancio di CodeBlue Italy, Dussmann Service Italia rafforza il suo impegno per sostenere aziende e istituzioni nel proteggere il loro patrimonio digitale. Siamo convinti che questa nuova realtà sarà accolta con entusiasmo dal mercato italiano, offrendo competenze e soluzioni di livello internazionale per affrontare con successo le sfide della cybersecurity.