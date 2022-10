Mattioli: “Sui servizi, serve delega ministeriale”

Mattioli (Confindustria servizi HCFS e Federazione europea EFCI): «Bene il nuovo governo su attenzione ai temi industriali. Sui servizi, serve delega ministeriale»

“Il governo guidato dal Presidente Giorgia Meloni ha incassato una netta fiducia dal Parlamento in questi giorni intorno ad un programma chiaro e dopo un’ampia discussione sia alla Camera che al Senato. Ho avuto modo di apprezzare la capacità di dare rapidamente riposta al bisogno di stabilità e alla necessità di un indirizzo preciso per la governance del Paese.

Confidiamo nella capacità di dare nuovo impulso ai temi legati all’industria, vista l’attenzione posta dallo stesso Presidente al tema della produzione, con particolare riferimento alle forti criticità che incontrano le imprese in questo momento: in particolare energia e caro prezzi.

Il comparto dei Servizi ha dimostrato in questi anni di essere a pieno titolo al centro della questione legata alla politica industriale del Paese. 2,5 milioni di lavoratori e migliaia di imprese che si prendono cura, ogni giorno, di sanificazione, trasporti e mense. Per questo crediamo che il modo migliore per riconoscere la centralità del settore sia quello di istituire finalmente un’apposita delega ministeriale”. Lo dichiara il presidente di Confindustria Servizi HCFS e della Federazione Europea EFCI, Lorenzo Mattioli.