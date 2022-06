Mattioli (Anip Confindustria) nuovo presidente di EFCI

Lorenzo Mattioli, presidente di ANIP Confindustria e della federazione Confindustria Servizi Hcfs, guiderà per il prossimo biennio la EFCI (European cleaning and facility services industry), l’associazione europea con sede a Bruxelles che riunisce le imprese del cleaning e del facility.

«Le priorità della mia presidenza- ha detto Mattioli- riguardano il rafforzamento dell’interlocuzione con le istituzioni europee, la discussione sui temi più caldi come il salario minimo e la riforma degli appalti, l’emersione del settore nell’opinione pubblica con il rafforzamento di tutti gli strumenti di comunicazione. Il tutto attraverso il più ampio coinvolgimento degli associati.

Oggi – ha detto Mattioli – la crisi sanitaria dovuta alla Pandemia ha dimostrato che questa filiera dei servizi non è più una semplice commodity, ma una macchina operosa ad alta professionalità con milioni di addetti che si prendono cura delle nostre città, degli spazi dove viviamo e lavoriamo e spesso delle stesse persone che costituiscono le nostre comunità. È da qui che vorrei partire. Vorrei che la mia presidenza fosse una grande occasione anche per il settore italiano che rappresenta 600mila lavoratori. Le imprese dei servizi e tutti gli addetti impiegati, per la maggioranza donne, garantiscono la ripartenza in Europa e in Italia».

EFCI raccoglie 14 associazioni d’impresa europee, rappresentando oltre 4 milioni di lavoratori e circa 300mila imprese.