Marrone (GSN): “Per i Servizi in Sanità ancora molto da fare”

Marrone, socio della società GSN, a margine del XXII congresso FARE, ha dichiarato: “nel nuovo codice appalti c’è ancora molto da fare per i servizi in sanità.”

“Il confronto sul nuovo codice degli appalti rappresenta un momento importantissimo per il comparto dei Servizi. Imprese e stazioni appaltanti si trovano ad affrontare una stagione di grandi cambiamenti che, ci auguriamo, le nuove regole del procurement siano in grado di accompagnare”. E’ quanto ha affermato Francesco Marrone, socio della società GSN, a margine del XXII congresso FARE (Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori della Sanità) celebrato a Roma il 26 e il 27 ottobre 2023 scorsi.

”Per dare piena attuazione al PNRR – ricorda Marrone – è stato necessario imprimere una svolta alle regole che governano gli appalti anche per i servizi, in particolare quelli legati al comparto sanitario. A nostro avviso sarebbe stato utile un maggiore sforzo anche in considerazione della stagione emergenziale che, da poco alle spalle, ha evidenziato la centralità dei servizi collegati alla Sanità e la loro specificità. Apprezzabile la volontà di rilanciare il partenariato pubblico-privato, semplificare e digitalizzare il procurement, lasciandoci alle spalle la stagione delle gare cartacee: un fatto che gioverà alla trasparenza ed alla velocità con cui gli appalti verranno affidati.

Quello che ancora una volta sembra passare in secondo piano – puntualizza Marrone – è proprio la peculiarità dei servizi rispetto ad altri tipi di settore. Ora che il codice è partito in quanto ‘auto esecutivo’, sarà importante il confronto tra tutti gli attori coinvolti per far sì che ai cittadini (il fulcro e l’utente finale di ogni servizio) possa essere garantito un sistema sanitario efficiente e universale”.