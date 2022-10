Markas tra i vincitori del “Premio Ecolabel UE 2022”

Markas si aggiudica il Premio Ecolabel UE 2022. Il prestigioso riconoscimento, assegnato da ISPRA conferma l’impegno dell’azienda di Bolzano nell’incrementare e diffondere la conoscenza del marchio internazionale.

La quinta edizione del premio nazionale è stata l’occasione per celebrare i primi 30 anni di vita del marchio Ecolabel UE, che Markas, unica azienda multiservizi premiata, nell’ultimo anno ha valorizzato attraverso una mirata campagna di comunicazione. Innanzitutto con la creazione di una pagina web dedicata sul sito aziendale: uno spazio che illustra la certificazione Ecolabel, da dove deriva e quali sono i requisiti. Così come i numeri della sua sostenibilità : 133 milioni di litri di acqua risparmiati ogni anno. Sono state attivate poi delle campagne di comunicazione social in italiano e inglese. È stato pubblicato su GSA – il giornale dei servizi ambientali l’articolo “Il marchio Ecolabel per i servizi di pulizia Markas”. E ampio spazio è stato riservato alla certificazione sull’ultimo Bilancio Sociale, documento con il quale l’azienda condivide i propri valori. Un impegno costante, ribadito nella Dichiarazione Ambientale EMAS 2021.

ll servizio Ecoclean

Un progetto strutturato, iniziato con l’attivazione di Eco-Clean all’interno di IDM, facilitatore dello sviluppo economico nella provincia autonoma di Bolzano. Un servizio per le attività di pulizia in ambienti interni che si distingue per il suo ridotto impatto ambientale grazie all’utilizzo di prodotti ecologici certificati, di attrezzature e mezzi a basse emissioni, di materiali riciclati e riciclabili e sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti. All’interno del servizio Eco-Clean tutti i prodotti chimici, come detersivi e detergenti, e gli accessori per la pulizia, come panni e frange in microfibra, saponi e carta per le mani, sono totalmente a marchio Ecolabel UE, i quali garantiscono fino al 15% in più di efficacia rispetto a quelli tradizionali e, allo stesso tempo, il 40% in meno di emissioni medie di CO2.

Le dichiarazioni

“Un pacchetto di servizi e soluzioni che certifica la volontà della nostra azienda di investire sulle tematiche ambientali, adottando soluzioni che siano efficienti sul lungo periodo e che migliorino gli standard di qualità offerti – spiega il Direttore qualità e controllo di Markas Andrea Tezzele -. Ecco perché ricevere questo riconoscimento è un onore. Rappresenta, infatti, un prezioso spunto per continuare a investire nella sostenibilità ambientale. Markas ha intrapreso un percorso che si pone l’obiettivo di diventare, da qui al 2030, un’azienda di riferimento. E il riconoscimento di ISPRA conferma la bontà della strada che stiamo percorrendo in tema di agire sostenibile”.

“IDM Alto Adige si è posta l’obiettivo di sostenere l’economia altoatesina nel suo sviluppo sostenibile e di prendere parte a progetti particolarmente innovativi e virtuosi. Il servizio di pulizia Eco-Clean si sposa perfettamente con questa filosofia: in soli pochi mesi è stato possibile attivarlo presso la nostra struttura. Insieme a Markas, siamo riusciti a mettere ancora una volta l’accento sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente”, spiega Erwin Hinteregger, CEO di IDM Südtirol.

Nella foto allegata da sx: Ignazio Coretti, Responsabile Compliance & Environment di Markas, Andrea Tezzele, Direttore qualità e controllo Markas, e Salvatore Curcuruto, Dirigente ISPRA Responsabile per le Certificazioni Ambientali.

www.markas.com