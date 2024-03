markas si aggiudica il premio Credit Reputation Award

Markas, società tra i leader nel settore dei multiservizi, si è aggiudicata il premio Credit Reputation Award, sulla base dell’analisi condotta da MF Centralerisk.

Il premio, ideato nel 2022 da Centralerisk, la società specializzata nell’analisi e nel monitoraggio della salute finanziaria delle aziende, premia le realtà più virtuose che si sono distinte per la loro affidabilità e puntualità verso il sistema bancario nel corso del 2023.

Su oltre 160 aziende partecipanti, Markas è rientrata tra quelle ritenute meritevoli del riconoscimento grazie ad una gestione finanziaria dei propri conti valutata solida e trasparente. Un riconoscimento, per la società altoatesina, che si traduce anche in una testimonianza del suo impegno nella promozione di una cultura finanziaria sostenibile ed etica.

Mattia Melchiori, Responsabile Finanza di Markas, sottolinea: “Questo riconoscimento è, per la nostra realtà, molto significativo. Non solo certifica, in maniera oggettiva, la solidità finanziaria dell’azienda, ma è prova tangibile della nostra affidabilità e correttezza nei riguardi di tutti i nostri stakeholder e collaboratori. Per i primi, rappresenta la qualità e la continuità che possiamo assicurare con i nostri servizi. Per i secondi rappresenta un luogo di lavoro sano e inclusivo, che con investimenti mirati offre loro prospettive professionali, senza compromettere gli equilibri famigliari. È, in sintesi, un titolo che rispecchia perfettamente i nostri obiettivi di sostenibilità.”

Markas è rientrata nella categoria Big 1, ovvero tra le aziende con oltre 250 milioni di fatturato, ed è onorata di aver ricevuto questo prestigioso titolo che la sprona a continuare a mantenere elevati gli standard di affidabilità e responsabilità finanziaria nel prosieguo delle proprie attività.

La cerimonia di premiazione, che si è svolta il 21 marzo scorso, ha visto la partecipazione di una prestigiosa rappresentanza, proveniente da tutta Italia, delle principali associazioni manageriali e professionali, quali ACEF, ACMI, ANDAF e AITI.