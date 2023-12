Markas e il valore della diversità: ottenuta la Certificazione Parità di Genere

Markas ha ottenuto la Certificazione Parità di Genere: un modo per ribadire il proprio impegno nel voler trasmettere, a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori, un modo di vivere l’azienda rispettoso delle diversità e che non ammette discriminazioni.

Le aziende possono realmente influenzare il modo di pensare della società, abbattendo i pregiudizi e creando ambienti di lavoro sempre più inclusivi.

“Come Direttrice Generale, ma soprattutto come donna, sono estremamente orgogliosa per l’ottenimento della Certificazione Parità di Genere. – ha sottolineato Evelyn Kirchmaier, Direttrice Generale di Markas – In Markas, oltre l’80% della popolazione aziendale è di genere femminile e questo ci permette di poter toccare con mano le loro priorità”. Quella di Markas, infatti, è una realtà aziendale nella quale i dati dimostrano come il gender pay gap sia inesistente e su 39 ruoli, tra responsabili e team leader, il 50% di essi è ricoperto da figure femminili.

L’ottenimento della Certificazione Parità di Genere rientra all’interno di un più ampio percorso volto alla valorizzazione delle proprie persone. Già in precedenza era stata conseguita un’altra importante certificazione, Family Audit, per favorire il corretto bilanciamento tra lavoro e vita privata che ha previsto tra l’altro l’introduzione di iniziative dedicate ai neo-genitori, per accompagnarli nell’importante percorso di maternità e paternità.

All’interno del Piano strategico per la parità di genere, Markas ha previsto l’implementazione di un sistema di gestione e una politica per la parità di genere, oltre a una formazione specifica per le figure aziendali strategiche. La stessa Direttrice Generale Evelyn Kirchmaier ha posto le basi per quelli che saranno i progetti futuri: “Per il futuro prossimo l’obiettivo è sviluppare un piano di comunicazione, dedicato a tutti i 12.000 collaboratori del Gruppo, per far sì che nessuno si senta escluso”.