markas cleaning masterclass vince gli echa

Markas Cleaning Masterclass, la formazione di alto livello per valorizzare il settore del cleaning professionale, vince gli European Cleaning Hygiene Awards nella categoria Best Initiative Raising the Profile of the Cleaning Sector.

Il settore delle pulizie viene spesso sottovalutato, con la figura dell’addetto relegata ai ruoli più marginali. Tuttavia, le attività portate avanti da questi professionisti sono di importanza cruciale per garantire ambienti puliti e sicuri, soprattutto in contesti sensibili come ospedali e strutture sanitarie, dove la loro competenza diventa fondamentale per il benessere e la sicurezza di tutti.

Markas, riconoscendo questa importanza, punta da sempre all’eccellenza nei propri servizi di cleaning, investendo fortemente nella formazione del personale. Un impegno che si concretizza nella Markas Cleaning Masterclass, un progetto ambizioso che mira a trasformare gli operatori delle pulizie in veri e propri professionisti della pulizia capaci di garantire standard superiori e rispondere alle esigenze più specifiche dei clienti.

Questo percorso si basa sull’esperienza pluriennale di Markas nel settore delle pulizie e

sull’esperienza maturata in Austria, dove già esistono percorsi simili, organizzati e predisposti dalle istituzioni, al termine dei quali i partecipanti ricevono il titolo di Maestro

Artigiano della Pulizia. Markas, grazie questo ampio know-how, ha dato vita alla Cleaning Masterclass con l’obiettivo di scardinare la visione tradizionale dell’addetto alle pulizie.

Il programma di formazione specialistica mira, infatti, a qualificare i lavoratori e a valorizzarne il ruolo centrale nel garantire la soddisfazione del cliente. Il percorso ha coinvolto circa 40 collaboratori, fornendo loro competenze avanzate e una visione rinnovata del loro contributo professionale.

La Markas Cleaning Masterclass, quindi, oltre a essere un’ulteriore conferma del

costante impegno dell’azienda verso i suoi collaboratori, è garanzia di professionalità e affidabilità per chi sceglie i suoi servizi e rappresenta un’evoluzione per il settore che

innalza il profilo professionale degli addetti alle pulizie e li riconosce come operatori

qualificati e indispensabili nel fornire servizi di pulizia pensati per la massima soddisfazione del cliente.

In Markas, infatti, formare il proprio personale fa parte di un approccio che vuole mettere al centro il cliente e dove cura, attenzione al dettaglio e precisione vanno ben oltre il semplice “pulire”. Nel 2023 ha investito oltre 60.000 ore nella formazione dei suoi collaboratori e con la Cleaning Masterclass ha dimostrato concretamente la fiducia che ripone nel settore delle pulizie, nel ruolo sempre più centrale e strategico dei suoi professionisti e nella loro capacità di apportare un valore aggiunto alla qualità dei servizi che offre.

Grazie a questo ambizioso progetto, Markas ha ottenuto il riconoscimento agli European

Cleaning & Hygiene Awards 2024, vincendo nella categoria Best Initiative Raising the

Profile of the Cleaning Sector. Un premio che testimonia la dedizione dell’azienda nel trasformare e valorizzare il ruolo degli operatori del cleaning, portando il settore a nuovi livelli di eccellenza e professionalità.

