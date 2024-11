Conto alla rovescia per la Conferenza Disinfestando 2024

La Conferenza Disinfestando 2024 avrà luogo a Riccione, dal 21 al 22 novembre prossimi, presso l’Hotel Mediterraneo. Si tratta di un’occasione imperdibile dedicata alle nuove frontiere della disinfestazione sostenibile. GSA il giornale dei servizi ambientali è media partner dell’evento.

Organizzata da AIDPI, l’Associazione Imprese Disinfestatori Professionali, Disinfestando 2024 ha come titolo “Strategie di Disinfestazione Integrata: istruzioni di sostenibilità”, rivolto a professionisti del settore e a chiunque sia interessato a pratiche ecologiche all’avanguardia.

La due giorni offrirà una panoramica dettagliata sulle più recenti tecniche di controllo degli infestanti che coniugano efficacia e rispetto per l’ambiente. Tra i temi centrali, l’integrazione di soluzioni innovative che minimizzino l’impatto sull’ecosistema, senza compromettere l’efficacia dei trattamenti.

Esperti del settore interverranno per illustrare strategie operative e tecnologie avanzate, invitando i partecipanti a riflettere su un approccio sempre più sostenibile alla disinfestazione. Un’occasione unica per aggiornarsi su nuove tecnologie e condividere buone pratiche, contribuendo a promuovere un futuro più verde e sicuro per tutti.

Scopri il programma su:

https://disinfestando.com/

Per garantirti l’accesso, ti invitiamo a confermare la tua partecipazione compilando il modulo e inviandolo alla mail segreteria@aidpi.it entro il 10 Novembre.