Makita : sinergia vincente con E-Team Squadra Corse Pisa

Makita Italia dalla stagione 2022-2023, è sponsor tecnico di E-Team Squadra Corse, la squadra di Formula Student dell’Università di Pisa impegnata a gareggiare nelle competizioni europee di Formula SAE, il circuito internazionale che coinvolge ogni anno i migliori Atenei di tutto il mondo.

La collaborazione è stata avviata da Makita con l’obiettivo di supportare il Racing Team nella sfida più ardua: il passaggio, in meno di otto mesi, dal combustibile all’elettrico, con la progettazione e la produzione di EV-A (Electric Vehicle – Project A), la prima vettura da corsa elettrica dell’Università di Pisa. A tale scopo sono stati forniti alla squadra elettroutensili performanti e tecnologicamente evoluti per l’assemblaggio, il taglio e la finitura di diversi componenti del veicolo, fra i quali trapani avvitatori, smerigliatrici, utensile multifunzione, termo soffiatore, levigatrici e molti altri.

In particolare, la pompa per vuoto DVP181ZK si è rivelata una preziosa soluzione per velocizzare e semplificare il processo di produzione dei componenti in materiale composito della vettura. Grazie al suo design compatto, la DVP181ZK è facilmente trasportabile; inoltre ha una portata di 113 l/min e con l’alimentazione di due batterie 18V 6,0 Ah BL1860B vanta un’autonomia di 60 minuti.

Un altro utensile decisivo è stato il soffiatore DUB362Z, utilizzato sia per la pulizia degli pneumatici sia per operazioni di supporto ai box durante le competizioni su pista a Varano de’ Melegari, in provincia di Parma, e sul circuito di Hockenheim in Germania. Proprio ad Hockenheim EV-A, grazie alle performance ottenute, ha conseguito risultati eccezionali: le prove statiche, infatti, si sono concluse con uno score di 90/100 per Cost Report, il più alto tra le squadre italiane, e con il massimo punteggio per il real case, che si è conquistato un posto tra i migliori dell’intera competizione.

Mantenere gli occhi fissi sull’obiettivo ha permesso ad E-Team di superare anche le ispezioni tecniche e le prove di tilt, rain e brake. EV-A ha potuto così partecipare alla prova di Endurance, raggiungendo un ambito traguardo. I risultati conseguiti di EV-A nella stagione 2022/2023 mettono in luce il risultato della perfetta sinergia tra Makita ed E-Team Squadra Corse, una partnership che ha permesso di aggiungere alle esclusive doti tecniche, di efficienza ed innovazione, il valore delle performance e dell’evoluzione dei prodotti Makita, sottolineando la capacità del brand di ottenere grandi successi anche in ambiti inconsueti e all’avanguardia come quello del mondo della Formula SAE.

