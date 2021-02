Lucart torna in TV con la campagna “Tenderly Academy”

Il marchio del Gruppo Lucart lancia la Tenderly Academy, una scuola dove i bambini guideranno gli adulti verso la riscoperta di valori, emozioni e sentimenti dimenticati

Una scuola che vuole aiutare i propri alunni a riscoprire la tenerezza nella vita di tutti i giorni. Gli insegnanti? I massimi esperti in materia: bambini che, grazie a una visione del mondo incontaminata e priva di pregiudizi, guideranno gli adulti verso la riscoperta di valori, emozioni e sentimenti dimenticati, attraverso un programma di studio che durerà un anno intero.

È questo il concept su cui si basa la nuova campagna di comunicazione integrata lanciata da Tenderly, marchio consumer del Gruppo Lucart, on-air dal 31 gennaio con uno spot TV di 20’ diffuso sulle reti Publitalia.

“Tenderly Academy presenta tre piccoli professori e invita le persone a seguire lezioni sui social dove, ogni mese, verranno pubblicate le lezioni” – ha detto Giovanni Monti, Corporate Sales & Marketing Director Consumer di Lucart.

“In questa scuola non si smette mai di crescere e di imparare, auspichiamo pertanto la partecipazione del maggior numero possibile di persone. Non a caso abbiamo voluto amplificare al massimo la portata di questa campagna integrata portandola anche on-air sulla TV nazionale”.

La campagna integrata è stata sviluppata da Meloria, agenzia creativa appartenente al gruppo The ComUnion e guidata da Alessandro Modestino. La direzione creativa è di Andrea Rosagni e Paolo Austero.