Lucart inaugura un impianto in Ungheria

Con un’area di oltre 50.000 metri quadri e un nuovo impianto di converting, Lucart servirà il mercato della carta tissue in Ungheria e dell’Est e Centro Europa.

Si è tenuta oggi a Nyergesújfalu l’inaugurazione dell’impianto di Lucart in Ungheria alla presenza di un ampio pubblico tra cui, oltre ai lavoratori Lucart, vi erano: l’Ambasciatore Italiano in Ungheria, Massimo Rustico, il Segretario di Stato in Ungheria, Pál Völner, e del Sindaco di Nyergesújfalu, Magdolna Mihelik. Il nuovo impianto, con un investimento di oltre 19 milioni di euro, darà un forte impulso allo sviluppo economico dell’area servendo il mercato CEE attraverso l’Europa.

“Oggi per noi è stato davvero un giorno di festa” – ha dichiarato Massimo Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart – “Meno di due anni fa, in linea con la nostra strategia di internazionalizzazione, abbiamo scelto l’Ungheria come canale di ingresso nell’Est e Centro Europa, e adesso, con il nuovo nuovo stabilimento, possiamo realmente vedere il futuro della carta tissue in Ungheria, un futuro fatto di qualità, innovazione e sostenibilità. Con questo investimento possiamo considerare conclusa la prima fase del programma di sviluppo di Lucart in Ungheria. La seconda fase, focalizzata sul l’acquisizione di nuovi clienti e fatturato sta iniziando ora e crediamo possa portare a futuri investimenti, anche più significativi”.

Dopo l’acquisizione di Bokk Paper Kft. nel 2016 e la sua ridenominazoone in Lucart Kft, il Gruppo ha lavorato all’integrazione della nuova branch ungherese all’interno della strategia commerciale e di marketing di Lucart. Poco dopo, Lucart ha acquisito un’area a Nyergesújfalu, che si estende su una superficie di oltre 50.000 metri quadri, all’interno della quale la società ha appena completato un nuovo impianto di converting di circa 12.000 metri quadri. La nuova area industriale e gli edifici sono stati costruiti dalla società ungherese Kesz nel tempo record di 8 mesi.

L’impianto, con un investimento complessivo di oltr 19 milioni di euro, è dedicato all’attività di converting di bobine di carta jumbo, provenienti dagli stabilimenti Lucart in Italia e Francia e dai produttori locali, in prodotti finiti com carta igienica, rotoli di carta industriale, lenzuolo medico e asciugamani per i mercati Away from Home e Consumer.

Attualmente Lucart Kft impiega 70 persone, con prospettive di future assunzioni legate all’incremento del fatturato dell’azienda.Inoltre, la società ha appena ottenuto la certificazione EU Ecolabel. Durante la cerimonia, infatti, il Presidente del Comitato EU Ecolabel ungherese, Robert Barta Geza, ha consegnato il certificato a Lucart. Come accaduto in Italia nel 1998, quando Lucart è stata la prima società a ottenere il marchio comunitario di qualità ecologica (EU Ecolabel), nel 2018 Lucart Kft sarà la prima società a produrre prodotti in carta tissue certificati EU Ecolabel in Ungheria.

Oltre alla certificazione EU Ecolabel, lo stabilimento è in grado di produrre prodotti certificati FSC® e PEFCTM che garantiscono la provenienza delle materie prime da foreste gestite in linea con rigorosi criteri di sostenibilità, da fonti riciclate o controllate.

Lucart è un’azienda pioniera in Europa dal punto di vista della sostenibilità: nel 2010 la società ha lanciato il progetto Natural in collaborazione con Tetra Pak® creando il Fiberpack®, un progetto virtuoso e pluripremiato che rappresenta l’evoluzione della carta. Questo progetto ha permesso a Lucart di riciclare più di 3,6 miliardi di cartoni per bevande che, se allineato uno accanto all’altro, coprirebbero una distanza pari a 21 volte il giro della Terra.

