Lucart aderisce al Global Compact Network Italia

Il Global Compact Network Italia delle Nazioni Unite è la più grande iniziativa mondiale diCorporate Social Responsibility. Il patto si fonda su dieci principi universali che riguardando i diritti umani, gli standard lavorativi, la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione. Con la propria adesione, il Gruppo Lucart si impegna a condividere, sostenere e applicare i dieci principi per favorire lo sviluppo di un’economia mondiale sana e sostenibile.

“L’adesione al Global Compact Network Italia testimonia l’impegno di Lucart verso lo sviluppo di un sistema economico responsabile, sostenibile e inclusivo. Già da tempo indirizziamo le nostre decisioni strategiche verso modelli di sviluppo in grado di creare valore condiviso nel rispetto del pianeta. L’adesione ci permetterà inoltre di entrare in contatto con un network di imprese leader nella sostenibilità, contribuendo con ancor più efficacia al raggiungimento degli Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite” – ha commentato Massimo Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart.

Proprio per attuare nel migliore dei modi questa strategia, nel 2019 Lucart ha creato un nuovo comitato responsabile dell’applicazione del programma di sostenibilità. Il suo compito è quello di allineare gli obiettivi aziendali agli SDGs fissati dalle Nazioni Unite per il 2030.

www.lucartgroup.com/sostenibilita/