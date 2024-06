LUCA FANTIN DI MARKAS INSIGNITO DELLA STELLA AL MERITO

Luca Fantin, direttore Risorse Umane di Markas, è stato insignito, per volontà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Stella al Merito del Lavoro.

La Stella al Merito è l’onorificenza che premia i lavoratori, dipendenti di imprese private e pubbliche, che si sono distinti per particolari meriti lavorativi e condotta esemplare. Inoltre, testimonia l’impegno, la dedizione e la passione di chi si dedica al lavoro ogni giorno. Attribuisce il titolo di “Maestro del Lavoro”.

Markas, azienda leader di Bolzano nel settore di Clean, Housekeeping, Food, Facility e Logistics&Care, si congratula con Luca Fantin per la prestigiosa onorificenza ricevuta. “Questo riconoscimento è per noi di Markas motivo di grande orgoglio – afferma Christoph Kasslatter, amministratore delegato di Markas –. Voglio ringraziare Luca Fantin per il prezioso supporto e per l’impegno costante che ha profuso in questi anni nel valorizzare le persone, creare un ambiente di lavoro positivo e favorire la crescita professionale di ciascuno”.

“La Stella al Merito rappresenta per me un simbolo dei valori in cui credo – commenta Luca Fantin, direttore Risorse Umane. – Sono orgoglioso di questa onorificenza, ringrazio Markas per avermi sempre spronato ad affrontare con coraggio e determinazione le sfide quotidiane”.