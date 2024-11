LPS: Gianmaria Balducci confermato presidente, Andrea Laguardia vicepresidente vicario

Legacoop Produzione e Servizi: Gianmaria Balducci confermato alla guida, Andrea Laguardia è stato eletto vicepresidente vicario con funzioni di direttore al termine della 2^ Assemblea di mandato dell’Associazione, che si è svolta l’8 novembre a Firenze.

LPS rappresenta oltre 2.400 tra cooperative e consorzi – con 143.000 addetti e un valore della produzione di 18 miliardi di euro nel 2023 – con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e una gamma settoriale che va dall’edilizia all’impiantistica, la manifattura e l’industria, la logistica e i trasporti, la ristorazione collettiva, il multiservizi e i servizi ambientali, l’ingegneria e il restauro, vantando aziende leader nei mercati di riferimento. Confermati alla vicepresidenza Paolo Barbieri, presidente di CPL Concordia, Francesco Malaguti, presidente di Camst e Paolo Mongardi, presidente di Sacmi, a cui si aggiungono i neoletti Monica Fantini, presidente del consiglio di gestione di consorzio Conscoop e Ivan Ferrucci, responsabile del dipartimento produzione e servizi di Legacoop Toscana e Fabio Ferrario, presidente di CLO Servizi Logistici.

Rinnovati anche i membri del Consiglio di Presidenza e della Direzione nazionale.

“Si chiude un mandato dettato a gestire le emergenze. Guardiamo al futuro con coraggio e ottimismo per avviare una nuova fase di prospettiva, di visioni, come il titolo del nostro congresso. Ci attendono sfide impegnative, dalla transizione energetica e digitale alle trasformazioni del mondo del lavoro. Come cooperazione vogliamo essere protagonisti di questi processi, rappresentano driver di sviluppo verso cui guidare le associate, perseguendo l’obiettivo della redditività in chiave sostenibile e tutelando il buon lavoro, mantenendo saldi i principi cooperativi”. Dal palco dell’Auditorium della Camera di Commercio di Firenze questo è il messaggio alle cooperatrici e ai cooperatori di Gianmaria Balducci – 49 anni, presidente del gruppo imolese Cefla dal 2013, in cui è entrato appena ventenne, nel 1995, oggi un colosso cooperativo con un valore della produzione che si attesta a 690,5 milioni di euro, con quote di export superiore all’80% in alcune business unit, e circa 2.000 dipendenti.

“Ringrazio le tante cooperatrici e cooperatori presenti per la fiducia dimostrata con la nomina anche a vicepresidente vicario, un passaggio che completata il percorso di fusione, avviato nel 2019 con la nascita di Legacoop Produzione e Servizi, integrando tra loro i modelli di governance delle due storiche associazioni, Legacoop Servizi e ANCPL, che il prossimo anno compiranno rispettivamente – virtualmente – 70 e 50 anni. Sarà un momento importante da celebrare insieme”. Queste le parole del neoeletto vicepresidente vicario con funzioni di direttore Andrea Laguardia – 52 anni, dal 2022 direttore di Legacoop Produzione e Servizi, in cui ha ricoperto l’incarico di responsabile dei settori multiservizi ed igiene ambientale dal 2015 al 2023 e di responsabile del settore della ristorazione collettiva dal 2015 al 2024. Nel mondo cooperativo dal 2005, è stato presidente di Legacoop Servizi Lazio dal 2011 al 2014.