L’OPEROSA S.P.A.  prima Società Benefit nel Facility Management in Italia

L’OPEROSA S.P.A. ha intrapreso una scelta significativa che la distingue come il primo operatore del settore a trasformarsi in una Società Benefit a livello nazionale.

La nuova configurazione giuridica d’impresa – avvenuta il 28 giugno 2023 – riflette l’impegno costante dell’impresa nel generare profitti con ricadute positive e misurabili nell’ambiente e nella società in cui opera. Il Presidente Nicola Corbo ha sottolineato che questa decisione strategica conferma la volontà dell’azienda di andare oltre la mera dimensione economica, focalizzandosi sulla creazione di valore tangibile per l’ambiente e la comunità in cui è inserita.

La Società Benefit è una forma giuridica d’impresa che, oltre agli obiettivi di profitto, integra nel proprio oggetto sociale precise finalità di beneficio comune. In linea con la legislazione italiana, L’OPEROSA S.P.A. si impegna a operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente verso le persone, le comunità, il territorio, l’ambiente, i beni e le attività culturali e sociali, gli enti e le associazioni, nonché verso gli altri portatori di interesse comune e generale.

L’azienda ritiene che la sostenibilità aziendale sia fondamentale per rafforzare la competitività e rispondere alle aspettative del mercato e delle comunità di riferimento, così come per garantire un futuro migliore alle prossime generazioni. In questo contesto si impegna a perseguire diverse finalità di beneficio comune.

Tra queste rientrano la costruzione e il mantenimento di un ambiente di lavoro positivo, che valorizzi lo sviluppo delle persone attraverso iniziative volte al benessere, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, alla formazione continua e al welfare aziendale. L’azienda si propone inoltre di promuovere l’uguaglianza di genere, la diversità e l’inclusione, offrendo maggiore flessibilità lavorativa, favorendo la conciliazione tra vita privata e lavoro e sostenendo le famiglie e la genitorialità.

Si impegna attivamente anche nella tutela dell’ambiente, attraverso l’ottimizzazione e l’innovazione dei processi produttivi, l’adozione di un’industria sostenibile, l’economia circolare e l’offerta di servizi che rispettino l’ambiente. L’azienda mira a ridurre i consumi di risorse energetiche e a limitare le emissioni nocive nell’atmosfera, migliorando così le performance e contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.

La collaborazione e la partnership con enti locali, scuole, università, associazioni e centri di ricerca sono parte integrante della strategia dell’impresa per valorizzare la comunità e il territorio.Come parte della sua trasformazione in Società Benefit, promuoverà anche internamente la cultura della gestione sostenibile e dell’eco-sostenibilità, sviluppando linee di politica aziendale che riflettano gli obiettivi e i valori sopra citati.

Si tratta del primo operatore del Facility Management ad adottare la forma giuridica di Società Benefit, dimostrando così il suo impegno concreto nel generare profitti con un impatto positivo e misurabile sull’ambiente e sulla società.