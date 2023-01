L’Operosa ottiene il Rating ESG con un punteggio di 63,8

L’OPEROSA comunica di aver ottenuto il Rating ESG da parte di Cerved rating Agency con una valutazione “BB” e un punteggio di 63,8.

Come si misura la sostenibilità di un’impresa? Le politiche adottate sono realmente tese alla salvaguardia dell’ambiente, al lavoro etico e al risparmio energetico? Sempre più spesso le decisioni d’investimento tengono conto, oltre che dei parametri finanziari, anche di quelli extra-finanziari, con l’obiettivo di aumentare i dati disponibili e quindi di migliorare le valutazioni e le scelte.

Il Rating ESG nasce per sintetizzare il grado di sostenibilità nelle tre dimensioni ambientali, sociali e di governance. Esso consiste in un parere approfondito e lungimirante sulla capacità di un’azienda di gestire i rischi e le opportunità ESG – Environmental, Social e Governance – futuri.

Cerved Rating Agency conferma come la Società si collochi sopra la mediana del campione di aziende del settore Facility Management nei principali ambiti di analisi ESG.

Il riconoscimento ottenuto dimostra il valore sostenibile generato dal Gruppo L’OPEROSA nel ricoprire una posizione di business competitiva con ritorni stabili nel tempo. Un risultato che gratifica le scelte di politiche e strategie sostenibili attuate nel medio e lungo termine e l’impegno a creare qualità in maniera continuativa. Un’analisi che attesta la capacità del Gruppo di misurare le decisioni di business considerando tutti gli effetti che esse determinano, e di comunicare in maniera trasparente gli impatti di sostenibilità delle decisioni per ciascun fattore ESG.