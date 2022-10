LiFE 2022, il 13 e 14 dicembre a Roma 

LiFE 2022 (Labour intensive Facility Event), evento promosso dalla federazione confindustriale Confindustria Servizi HCS, si svolgerà nel pieno clima natalizio del centro di Roma.

LiFE 2022 il 13 e 14 dicembre, presso la cornice dell’Hotel Parco dei Principi, sarà una due giorni di business meeting che vedrà radunarsi tutto il settore del Facility Management. Imprese, istituzioni, stakeholder e opinion leader si incontreranno con la necessità di confrontarsi con gli scenari determinati dalle nuove dinamiche economiche, sociali e lavorative che il covid, la crisi economica e gli eventi bellici hanno innescato.

La novità di LiFE Connext permetterà di avere momenti dedicati al B2B tra le imprese. Al centro, per questa settima edizione, le prospettive dei Servizi in termini di mercato e relazioni industriali. Queste ultime, in particolare, sempre più importanti per proiettare il settore Labour intensive in una dimensione moderna e all’altezza delle sfide che ci aspettano.

Per questo LiFE sarà l’occasione dove lanciare una nuova politica dei Servizi, al nuovo governo e al nuovo Parlamento, rivendicando il ruolo essenziale che imprese e lavoratori hanno nel prendersi cura delle persone, degli spazi e delle imprese del Paese. Una edizione che vedrà la nascita della FONDAZIONE LiFE che accrescerà quanto già fatto con le edizioni annuali di LiFE.