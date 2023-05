L’Hackathon live a Issa Pulire esalta l’innovazione

Grande entusiasmo per la prima assoluta in Italia del contest promosso da Issa Pulire Network e FDS che ha visto affrontarsi nove agguerrite squadre di studenti universitari alle prese con la risoluzione informatica di un problema reale nella vita di un’impresa di servizi.

Si è trattato di un’esperienza di un successo senza precedenti nel mondo del cleaning, nata da un’idea di FDS, un consorzio che ha come obiettivo lo sviluppo di standard avanzati globali per il trasferimento di dati e l’integrazione nell’ecosistema del facility e di ISSA Pulire Network. La competizione ha visto affrontarsi nove squadre di 3-6 studenti di importanti Atenei, ciascuna sponsorizzata da un’azienda di riferimento nei rispettivi segmenti del settore, nella risoluzione di un problema concreto.

Anche Gsanews è stata sponsor di un team e abbiamo avuto modo di apprezzare l’entusiasmo, la creatività e il dinamismo dei giovani studenti universitari. Gli altri sponsor sono stati Cummins Facility Services e Vileda Professional nella categoria Diamond Sponsor; Idrobase, ISC, I-Team Global, Project Informatica, Papernet, Tennant e Tork nella categoria Team Sponsor e Miele nella categoria Official Sponsor.

Ciascuna squadra si è concentrata su degli elementi in particolare, proponendo “letture” innovative e spesso insolite: sviluppo di app che notificano quando serve l’intervento umano (Project), lo sviluppo di sensori, cleaning robots (Tennant), cleaning on demand (Isc), app e piattaforma web, robot e sensori (Tork), raccolta dei dati e trasmissione delle informazioni tramite sensori (Cummins + I-Team Global), circolarità, purificazione dell’aria e riciclo dell’acqua per migliorare le performance ESG e ancora l’utilizzo di sensori per il monitoraggio e sistemi di notifica per comunicare le aree bisognose di intervento (GSA news), prevenzione del problema e formazione personale (Idrobase).

Come già anticipato in precedenza, ha vinto la squadra di Papernet che si è portata a casa ben 3000 euro e seconda classificata quella di Vileda con un premio di 1000 euro. https://www.gsanews.it/news/hackathon-a-issa-pulire-vince-il-team-papernet/

Congratulazioni a tutti i partecipanti!