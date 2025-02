Leonardo Lifescience Group presenta Vebi PRO per il cleaning professionale e Ho.Re.Ca.

Leonardo Lifescience Group, il primo gruppo indipendente nel settore chimico in Italia, presenta Vebi PRO, il nuovo marchio dedicato al settore Cleaning e Ho.Re.Ca.

Forte di un’esperienza consolidata e di un know-how decennale, il brand nasce per offrire ai professionisti soluzioni all’avanguardia per la cura e la protezione degli ambienti dedicati alla convivialità. L’expertise di Vebi Istituto Biochimico, marchio storico nel settore della cura e protezione degli ambienti domestici, civili e industriali, con Vebi PRO ha portato a un’evoluzione naturale nel percorso di innovazione del Gruppo, che valorizza la competenza e l’affidabilità di Leonardo Lifescience Group, mantenendo un approccio focalizzato sulle esigenze di alberghi, ristoranti e strutture ricettive. La linea di prodotti Vebi Pro coniuga efficacia, sicurezza e ricerca, con un design moderno e funzionale, per garantire ambienti sani, puliti e profumati.

Always there, always reliable è il payoff scelto per il nuovo brand e ne racchiude l’essenza. Richiama il concetto di affidabilità, di orientamento al risultato attraverso soluzioni all’avanguardia. Vebi PRO trasforma la complessità tecnica – necessaria per fornire risultati al top – in soluzioni chiare, efficaci e semplici. Vebi PRO si sviluppa attraverso quattro principali famiglie di prodotto dando vita ad un’offerta completa e d’eccellenza: Detergenza professionale, Igiene della persona, Profumazione degli ambienti e Protezione professionale.

L’attenzione alla qualità si riflette anche nell’impegno verso un supporto tecnico e commerciale altamente qualificato, che accompagna i professionisti nella scelta delle migliori soluzioni per il proprio business. Con Vebi PRO, Leonardo Lifescience Group rafforza il proprio impegno nel settore, coniugando una lunga tradizione di competenza e sperimentazione nel settore del cleaning per la protezione e l’igiene degli ambienti professionali.

www.leonardo-lifescience.it