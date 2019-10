Le campane tornano a suonare a Muccia grazie al CNS

Si terrà il 25 Ottobre alle ore 15:00 nell’Area SAE Pian di Giove l’inaugurazione della nuova chiesa di San Biagio donata dal CNS al Comune di Muccia, in provincia di Macerata. Un gesto concreto e significativo, che la popolazione di Muccia aspettava da diversi anni. Un piccolo gesto per un ritorno alla normalità, un centro di aggregazione indispensabile in un territorio che ha subito i danni del terremoto.

Il CNS ha contribuito per il 50% alla realizzazione della chiesa, la parte restante è stata coperta dalle imprese socie: Briganti Soc. Coop., Conscoop Soc. Coop. Cosp Tecno Service Soc. Coop., Eulero Engineering, Gesta S.p.A., Kineo Energy e Facility S.r.l., L’Internazionale Soc. Coop.

