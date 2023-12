“Le 5 Giornate di Milano”: quarto appuntamento

Le 5 giornate di Milano, per il quarto appuntamento dell’anno, si svolgeranno il prossimo Venerdì 15 Dicembre all’Ospedale Policlinico di Milano, Aula Milani, ore 9.30, Via Francesco Sforza 28.



L’evento è organizzato dall’Associazione Lombarda Economi Provveditori della Sanità (ALE) in collaborazione con Fondazione Scuola Nazionale Servizi. Durante la giornata si affronteranno temi quali “La gestione degli investimenti in Sanità : non solo PNRR” e “Le nuove competenze del buyer pubblico”. Inoltre, sarà presentato il Corso di Project Manager della “Scuola”. Si tratterà di una mattina intensa e formativa che culminerà con la relazione annuale di ALE e un brindisi augurale di Buone Feste.

GSA media partner dell’iniziativa.



Le 5 Giornate di Milano sono realizzate grazie al contributo di Assosistema Confindustria, Gruppo Consoli, W. L. Gore & Associates, Sweesh.