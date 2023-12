L’Assemblea Nazionale di Legacoop Produzione e Servizi, che si è svolta il 12 dicembre a Bologna, ha avuto come tema “Il Lavoro è Cooperazione. Connessioni – Sostenibilità – Innovazione.”

La spinta all’innovazione e la sfida della sostenibilità sono i connettori che legano ogni settore di attività del mondo del lavoro, elementi essenziali del fare impresa e intrinsechi nella natura di business e di governance della cooperazione, protagonista del processo di transizione e promotrice di un concetto di innovazione che abbraccia le tre dimensioni della sostenibilità: sociale, ambientale ed economica.

La Cooperazione di lavoro di Legacoop si è confrontata sull’importanza che rappresenta per l’economia italiana, non solo dal punto di vista economico, ma anche per il valore aggiunto e le connessioni che crea, necessarie allo svolgimento di tutte le attività in ogni ambito.

Ecco alcune richieste lanciate a Bologna dall’Assemblea Nazionale: