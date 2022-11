“L’acqua e le rose”, inaugurato il 17 novembre scorso, è il Centro per il benessere dei pazienti realizzato all’interno del padiglione 2 del Sant’Orsola di Bologna grazie al sostegno di 604 donatori che hanno aderito alla campagna di raccolta fondi “Al Sant’Orsola come a casa”.

Il Centro è stato realizzato all’interno del padiglione 2 che, costruito quasi 60 anni fa, è privo di docce e dove la percentuale di pazienti che rimangono ricoverati per più di 15 giorni è doppia rispetto alla media dell’ospedale.

Progetto fortemente voluto dalla Fondazione Sant’Orsola, è un modello d’intervento che pone al centro il benessere e la dignità della persona anche quando deve rimanere a lungo ricoverata in ospedale. E’ stato realizzato grazie alle donazioni di numerosi cittadini e delle imprese del territorio, tra cui Rekeep SPA che è stata la prima impresa partner, decidendo di sostenere il progetto con una donazione alla Fondazione che si rinnoverà ogni anno, per i prossimi tre anni.

“L’acqua e le rose” offre un luogo di cura del benessere a 360 gradi, dove trovano posto:

docce per i pazienti autosufficienti

vasca per bagno assistito con sollevatore per pazienti non autosufficienti

servizio di barbiere e parrucchiere,

altri servizi per il benessere, che saranno attivati progressivamente, quali estetista, podologo e agopuntura contro il dolore.

La creazione del Centro è costata 219mila euro. Per raggiungere la cifra mancano ancora 12.000 euro, ma soprattutto si può – insieme – garantire il funzionamento quotidiano: per mantenere aperto “L’acqua e le rose” servono, infatti, oltre 70.000 euro all’anno, per sostenere il costo di due operatori socio sanitari e di barbieri e parrucchieri che presteranno la loro opera a tariffa ridotta grazie a una convenzione con CNA Bologna.

Come già detto Rekeep si è impegnata a sostenere con una donazione importante l’attività del Centro per tre anni, ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per proseguire.

Dona ora, scegli la modalità: