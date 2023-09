La Sanificazione nel post pandemia: pubblicato il documento frutto di un accordo tra Inail e Confimi Industria e redatto con il contributo di AFIDAMP Finco.

Una vera e propria guida sulle attività di sanificazione, che si rivolge sia ai datori di lavoro che intendono effettuare le attività di sanificazione internamente, sia alle imprese di pulizia a cui viene affidato il servizio.

Un lavoro importante, che ha visto impegnata l’associazione per un lungo periodo, con l’obiettivo di realizzare un documento che, partendo dall’analisi statistica, promuove l’adozione di processi di pulizia e sanificazione come prassi “standard” ai fini della prevenzione sanitaria. In questo modo si consente di dare la giusta rilevanza alla sanificazione, indispensabile non solo nella fase pandemica, ma anche come prassi standard di prevenzione e tutela per la diffusione di malattie con il fine di evitare situazioni di emergenza.

Il documento si pone quindi come punto di riferimento per chi si cimenta nelle attività di sanificazione nei luoghi di lavoro e a tal fine fornisce tutte le indicazioni, le pratiche e anche un elenco molto preciso e puntuale delle attività da compiere, per operare nel modo più corretto e garantire una sanificazione efficace e che consenta agli operatori di lavorare in sicurezza e nel modo migliore.

Il documento, disponibile gratuitamente, può essere scaricato dal sito AFIDAMP a questo LINK.