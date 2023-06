La pulizia diurna: una nuova realtà?

La pulizia diurna, secondo EFCI la federazione europea delle associazioni del cleaning professionale, dopo anni di dibattiti e discussioni, sta diventando un modello organizzativo sempre più seguito. Mentre alcuni paesi hanno implementato ampiamente questa pratica, altri stanno iniziando a esplorare le sue potenzialità.

Ma cosa intendiamo esattamente per pulizia diurna? Si tratta di un approccio che prevede la pulizia e la manutenzione degli ambienti durante le ore diurne, anziché durante le ore notturne come era tradizionalmente svolto. Questo cambiamento di paradigma porta con sé una serie di vantaggi e sfide e, per esplorarli, EFCI organizza un evento nel quale riunisce relatori del Parlamento europeo, esperti del settore e altre parti interessate per condividere le migliori pratiche ed esempi concreti in Europa.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per esplorare le potenzialità della pulizia diurna e muoversi verso una visione condivisa sull’importanza di questo modello organizzativo che ha una dimensione rilevante, ma ancora poco conosciuta, della nostra industria.



QUANDO: 27 giugno dalle 14:00 – 17:00 CEST

DOVE: Residence Palace – Room Passage, Rue de la Loi 155, Bruxelles

PROGRAMMA QUI

COME PARTECIPARE Registrati QUI

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il responsabile della comunicazione, Polina Peredera .