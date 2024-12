la nuova classificazione ATECO 2025

La nuova classificazione ATECO entra in vigore a gennaio 2025: AFIDAMP, con il suo contributo, ha reso possibile il riconoscimento specifico di tutte le attività produttive legate al settore del Cleaning professionale.

Con l’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025, prevista per il 1° gennaio 2025, il panorama delle attività economiche italiane si arricchisce di una maggiore precisione nella rappresentazione delle filiere produttive e dei servizi, grazie al lavoro congiunto di ISTAT e degli stakeholder settoriali. Tra i contributi più significativi si distingue quello di AFIDAMP, che, attraverso il supporto di FINCO e il coinvolgimento nelle attività del Comitato ATECO, ha permesso che ora tutte le attività produttive legate al settore del Cleaning professionale abbiano finalmente il loro specifico riconoscimento, consentendo alle aziende di poter usufruire di diverse semplificazioni e vantaggi.

Questa revisione, avviata con l’aggiornamento dei codici europei NACE Rev. 2.1 e integrata a livello nazionale grazie all’ISTAT, introduce codici che identificano con precisione alcune attività economiche del comparto della pulizia professionale, non adeguatamente rappresentate nella precedente classificazione del 2007.

Un traguardo storico per il Cleaning professionale

Il nostro settore ha storicamente affrontato difficoltà di identificazione nell’ambito dei codici ATECO, poiché molte attività erano inserite in categorie generiche, compromettendo così la riconoscibilità e la percezione del comparto. Definire con chiarezza il campo di applicazione delle attività economiche delle aziende del settore è da sempre uno degli obiettivi principali dell’associazione, un’esigenza divenuta ancora più urgente dopo l’esperienza della pandemia nel 2020. In quell’occasione, il governo, basandosi proprio sui codici ATECO, sospese inizialmente alcune attività della filiera del cleaning professionale, evidenziando la necessità di una classificazione più precisa e rappresentativa.

Grazie all’impegno di AFIDAMP, divenuta componente della “rete di referenti stabili” del Comitato ATECO, la nuova classificazione accoglie per la prima volta codici dedicati a produzioni e servizi della filiera del Cleaning con una maggiore granularità e specificità. Tra i nuovi codici ATECO promossi da AFIDAMP si annoverano:

CODICE ATECO 2025 TITOLO ITALIANO ATECO 2025 28.29.4 Fabbricazione di macchine per la pulizia per uso non domestico 28.29.41 Fabbricazione di macchine per la pulizia di pavimenti, superfici e ambienti per uso non domestico 28.29.49 Fabbricazione di altre macchine per la pulizia per uso non domestico 22.26.1 Fabbricazione di articoli e attrezzature per la pulizia in materie plastiche 22.26.11 Fabbricazione di articoli e attrezzature per la pulizia per uso domestico in materie plastiche 22.26.12 Fabbricazione di articoli e attrezzature per la pulizia per uso non domestico in materie plastiche 46.18.14 Attività di intermediari del commercio all’ingrosso di prodotti per la pulizia 46.44.4 Commercio all’ingrosso di prodotti per la pulizia 46.64.6 Commercio all’ingrosso di macchinari e attrezzature per la pulizia 47.78.4 Commercio al dettaglio di prodotti per la pulizia 46.83.3 Commercio all’ingrosso di articoli igienico-sanitari

L’impatto della nuova classificazione sul settore

Questi aggiornamenti non solo riflettono la crescente rilevanza economica e sociale del settore, ma offrono anche alle aziende del settore strumenti più efficaci per essere identificate e valorizzate sia in ambito nazionale che internazionale. ATECO 2025 rappresenta dunque un’evoluzione cruciale per il settore della pulizia professionale, offrendo vantaggi concreti:

Maggiore rappresentatività statistica e amministrativa per le aziende del comparto.

per le aziende del comparto. Accesso facilitato a incentivi e bandi pubblici per il supporto delle attività produttive e dei servizi.

per il supporto delle attività produttive e dei servizi. Valorizzazione del ruolo economico del cleaning professionale come pilastro della sostenibilità, della sicurezza e della qualità della vita.

A imprese e liberi professionisti non è richiesta alcuna azione prima del 1° aprile 2025, giorno dell’adozione della nuova classificazione. Questo lasso di tempo consentirà l’implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che utilizzano i codici ATECO per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.

“Grazie al coinvolgimento diretto di AFIDAMP il Cleaning professionale si afferma come una realtà economica riconosciuta, capace di contribuire in modo significativo al tessuto produttivo italiano. ATECO 2025 è stato infatti progettato per rispondere non solo alle esigenze del presente, ma anche per anticipare le trasformazioni future del mercato. Il riconoscimento delle attività del Cleaning professionale testimonia l’importanza di un settore chiave per la sostenibilità, la sicurezza e la qualità della vita” ha dichiarato il Direttore di AFIDAMP – Stefania Verrienti.

Un nuovo capitolo si apre quindi per il Cleaning professionale, con AFIDAMP sempre in prima linea per guidare il settore verso l’eccellenza e l’innovazione e garantendo un’identità sempre più forte.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina ufficiale della nuova classificazione ATECO 2025: ISTAT