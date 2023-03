La Lucente SpA  presenta il piano industriale 2023-2025

La Lucente SpA prevede al 2025 un fatturato di 68 milioni di euro con investimenti in risorse umane, nuove acquisizioni e sviluppo di politiche ambientali.

L’azienda di Bari, tra le realtà primarie in Italia nel settore del cleaning e del facility management, ha approvato il piano industriale 2023-2025 che prevede per il 2025 un fatturato di 68 milioni di euro con una crescita media annua composta del 23% tra il 2023 e il 2025.

Il piano prevede un progetto strutturato con investimenti volti alla professionalizzazione delle risorse umane, allo sviluppo di innovativi progetti tecnici e un percorso di crescita per linee esterne con operazioni straordinarie, puntando ad alcune fusioni e acquisizioni nel biennio 2023-2024. Con l’ulteriore sviluppo dell’area commerciale, inoltre, La Lucente mira non solo a consolidare ma ad accrescere la sua quota nei mercati di riferimento, con un maggiore presidio sia nel settore pubblico che in quello privato.

In programma anche investimenti per iniziative di sviluppo sostenibile e politiche ambientali volte a ridurre le emissioni di CO2: in particolare, l’installazione di un impianto fotovoltaico per l’autosufficienza energetica dell’headquarter barese, il rinnovo del parco mezzi con l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, soluzioni per il risparmio idrico e il contenimento dei rifiuti. Altro obiettivo è la messa al bando dei documenti cartacei attraverso la completa digitalizzazione e archiviazione documentale in tutti i reparti aziendali.

L’attenzione alla sostenibilità ambientale è valsa all’azienda il recente inserimento nella lista delle 100 aziende italiane ‘TOP’ secondo il ‘Sustainability Award’, promosso da Credit Suisse e Kon Group. Inoltre, l’azienda si è aggiudicata l’Apulian Sustainable Innovation Award 2022 – premio promosso da Confindustria Puglia in collaborazione con Legambiente – per la “Migliore iniziativa ambientale e sociale dell’anno” con un progetto che ha coinvolto bambini baresi dai 3 agli 8 anni in laboratori di riciclo creativo.

“Il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano – dichiara Angelo Volpe, CEO de La Lucente SpA – passerà anche attraverso un percorso di efficientamento dei costi e di potenziamento dell’area commerciale. Forti dei valori del passato e con uno sguardo vigile sull’evoluzione dei mercati ai quali ci rivolgiamo, perseguiremo quegli obiettivi offrendo servizi in linea con la nostra politica aziendale, sempre più orientata alla sostenibilità”.

