la lucente spa premiata ancora una volta al Sustainability Award

La Lucente ha ricevuto una menzione speciale per l’innovazione e le performance in ambito ESG.

Nel 2024, La Lucente SpA ha celebrato un nuovo successo alla IV edizione del Sustainability Award, ricevendo per la terza volta il prestigioso riconoscimento per il suo impegno in ambito ESG (ambiente, sociale e governance). Questo premio, promosso da Kon Group ed Elite-Borsa Italiana, Azimut Main Partner con il supporto tecnico di ALTIS Advisory, spin-off dell’Università Cattolica, RepRisk e con Forbes come Media Partner, conferma ancora una volta La Lucente tra le aziende italiane che si sono distinte nella promozione di pratiche sostenibili.

La Lucente SpA non solo ha ricevuto il riconoscimento per la terza volta, ma ha anche ottenuto una menzione speciale, essendo stata inserita nell’elenco delle 75 aziende italiane più innovative sui temi della sostenibilità e nella classifica delle 75 aziende italiane con le migliori performance ESG. Questi importanti traguardi riflettono l’evoluzione continua della sua strategia ESG, allineata alle migliori pratiche internazionali e orientata a una gestione sostenibile e innovativa.

Il Sustainability Award si distingue per la sua metodologia di valutazione accurata, rigorosa ed equa. Il questionario sottoposto alle aziende, elaborato grazie al supporto del partner scientifico istituzionale ALTIS Advisory, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è alla base del processo di valutazione che tiene conto di diversi criteri, tra cui l’impatto ambientale, la gestione delle risorse, l’etica aziendale, l’innovazione e l’impegno sociale. Il risultato finale non è influenzabile da alcun giudizio discrezionale ma è sintetizzato da uno score ESG che costituisce la classifica finale e non è supportato dalle opinioni di alcuna giuria. Un criterio, quindi, esclusivamente quantitativo nella scelta dei promotori. Questo approccio è ampliato con due approfondimenti su innovazione e sostenibilità, curati da una prestigiosa istituzione scientifica italiana.

Lo score di ALTIS Advisory, anche in questa edizione, è stato affiancato dal rating di RepRisk, come partner tecnico, una società leader nella valutazione dei rischi reputazionali legati alla sostenibilità. La collaborazione con RepRisk garantisce una valutazione obiettiva e rigorosa delle pratiche sostenibili adottate dalle aziende partecipanti, offrendo una maggiore credibilità e trasparenza al processo di selezione.

“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento, che testimonia come La Lucente SpA continui a distinguersi per la qualità e l’innovazione delle sue pratiche aziendali, con un forte focus sul futuro sostenibile, dimostrando di essere una protagonista del cambiamento nel panorama del facility management italiano.” – ha detto Angelo Volpe, Ceo de La Lucente SpA.