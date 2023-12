La Lucente SpA ottiene il riconoscimento «Impresa Socialmente Responsabile»

La Lucente SpA ha ottenuto il riconoscimento «Impresa socialmente responsabile» da parte della Camera di Commercio di Bari, nell’ambito del bando erogato dall’ente camerale in relazione al Premio Imprese Storiche 2022.

Il Premio Imprese Storiche premia le imprese che da lungo tempo contribuiscono allo sviluppo economico del territorio, con una menzione speciale per quelle che abbiano dimostrato una particolare sensibilità nell’affrontare le sfide che nuovi mercati e scenari in continua evoluzione pongono al sistema imprenditoriale, come l’economia circolare, la tutela dell’ambiente e una vocazione alla CSR come driver di sviluppo sostenibile del business.

Sono 24 le aziende che hanno ottenuto il riconoscimento. “Dietro di loro ci sono storie di dedizione e di impegno anche familiare che sono patrimonio di un’intera comunità”, ha detto la presidente dell’ente, Luciana di Bisceglie, nel corso della cerimonia durante la quale sono state consegnate le targhe.

A ottenerle sono state aziende che operano in diversi settori (industria, commercio, servizi, artigianato, agricoltura, cooperative, consorzi e società consortili) e in possesso della longevità imprenditoriale, secondo i criteri contenuti in un apposito bando indetto nel 2022 dall’ente camerale barese.

“Ritirare questo riconoscimento, rappresenta per me un’enorme soddisfazione. Sono orgoglioso di rappresentare tre generazioni, una famiglia. Ringrazio tutto lo staff di Lucente che ha reso possibile l’ottenimento di questo riconoscimento. La responsabilità sociale d’impresa costituisce un driver centrale per La Lucente e proseguiremo con determinazione il lavoro avviato su questi temi” – così ha commentato Angelo Volpe, CEO dell’azienda, in occasione del ritiro del premio, nell’ambito della cerimonia tenutasi il 13 dicembre 2023 presso il Salone San Nicola della Camera di Commercio di Bari.

Nelle foto: Angelo Volpe premiato dalla Presidente della Camera di Commercio Luciana Di Bisceglie