La cooperazione dei servizi di LPS unita per modificare la norma sulla revisione prezzi  

La cooperazione dei servizi di Legacoop Produzione e Servizi si è riunita online il 14 gennaio per fare il punto e coordinare azioni a livello nazionale e locale per modificare la norma sulla revisione prezzi.

Una battaglia cruciale per difendere un settore essenziale del nostro Paese: multiservizi, ristorazione, vigilanza privata e igiene ambientale si mobilitano contro questo ulteriore taglio a danno di lavoratrici, lavoratori e imprese.

Il 14 gennaio, struttura nazionale, territori e cooperative dei settori si sono riuniti online per fare il punto e coordinare azioni a livello nazionale e locale. L’obiettivo è proteggere chi, ogni giorno, garantisce servizi fondamentali come pulizie, sanificazioni, mense, vigilanza privata e gestione dei rifiuti in ospedali, scuole e luoghi di lavoro.

Un settore penalizzato da una scelta deliberata, come più volte ribadito, dal meccanismo di revisione prezzi introdotto dal correttivo al codice appalti, pubblicato il 31 dicembre. Il 28 dicembre l’appello al Governo firmato da 16 Associazioni dei servizi, per la prima volte unite, per chiedere di modificare la norma ed equiparare i servizi ai lavori. Richiesta rimasta, al momento, inascoltata. Ora, la battaglia continua: necessario porre rimedio attraverso il decreto Milleproroghe.

Legacoop Produzione e Servizi mobilita le strutture territoriali e le cooperative per agire su ogni fronte e far sentire la voce del settore contro quella che è una vera e propria emergenza.

