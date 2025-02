La 18a edizione di Europropre mette al centro innovazione e responsabilità ambientale e sociale

Europropre, l’evento di riferimento francese per il settore dell’igiene, della pulizia e del multiservizio, torna con la sua 18a edizione, promettendo di essere ancora più innovativo e sostenibile.

L’apertura ufficiale è fissata per il 25 marzo 2025 presso il Padiglione 1 di Porte de Versailles, a Parigi.

I visitatori potranno scoprire le ultime novità in materia di:

Materiali e attrezzature per la pulizia e la manutenzione

Tecnologie per la pulizia urbana e la gestione degli spazi esterni

Prodotti per l’igiene e la sanificazione

Abbigliamento professionale e dispositivi di protezione individuale

Servizi di pulizia e multiservizi

Soluzioni digitali, software e applicazioni per la gestione delle operazioni e molto altro ancora.

Un evento in crescita

L’edizione precedente di Europropre ha registrato un aumento del 9% nel numero di visitatori, segno del crescente interesse per il settore e della qualità delle soluzioni proposte. Un bacino di visitatori sempre più qualificato, un’offerta commerciale di 195 espositori in questa edizione.

Innovazione e responsabilità ambientale

L’edizione 2025 di Europropre metterà in primo piano l’innovazione tecnologica e la responsabilità sociale e ambientale delle imprese. Il settore della pulizia e dell’igiene sta attraversando una profonda trasformazione, spinto dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità del lavoro. In questo contesto, Europropre rappresenta un’opportunità per scoprire nuove soluzioni e stringere collaborazioni strategiche.

www.europropre.com