Kärcher e TTS Cleaning uniscono le forze

Kärcher e TTS avviano una collaborazione strategica mettendo in comune risorse e competenze per offrire in futuro un’ampia gamma di prodotti e servizi in modo mirato ai clienti di tutto il mondo.



Con l’attrezzatura TTS, Kärcher completa l’assortimento di soluzioni per la pulizia

continuando a posizionarsi come fornitore a 360°. TTS beneficia della notorietà del marchio Kärcher a livello mondiale e della gamma completa di prodotti, espandendo così il suo posizionamento sul mercato. Una pulizia efficiente degli ambienti richiede una combinazione di macchine, robot e attrezzature manuali per ottenere il miglior risultato in termini di igiene, ottimizzando i consumi con conseguenti vantaggi economici e ambientali. TTS è specializzata in attrezzature manuali professionali e progetta soluzioni ergonomiche ed efficaci per ogni tipologia di ambiente tra cui alberghiero, sanitario e ad alto traffico.

Marco Cardinale, Vice Presidente Floor Care Solutions di Alfred Kärcher SE & Co KG spiega: “Offriamo già prodotti nel settore delle attrezzature manuali ma grazie a questa collaborazione completeremo e rafforzeremo ulteriormente il nostro assortimento: TTS fungerà da nostro centro di competenza incaricato di gestire la fornitura delle attrezzature manuali”.

La strategia che le due aziende familiari perseguono è simile sia in termini organizzativi sia di gestione e pone le basi per una partnership vincente. Attualmente TTS Cleaning S.R.L. sta compiendo il passaggio alla seconda generazione, con un’attenzione ancora maggiore allo sviluppo futuro dell’azienda. Renato Zorzo, CEO e proprietario di TTS dichiara: “In Kärcher abbiamo trovato un partner forte con cui aumentare la visibilità del nostro marchio aprendo nuovi mercati e canali, espandere la produzione e accrescere la competitività. Inoltre, ora possiamo combinare il nostro approccio innovativo alle attrezzature manuali con l’innovativa tecnologia di Kärcher.” Per una chiara identificazione e una migliore visibilità sul mercato, Kärcher e TTS hanno optato per un co-branding con loghi congiunti.