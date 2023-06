Italchimica si conferma “Leader della Sostenibilità”

Italchimica, per il secondo anno consecutivo, si conferma “Leader della Sostenibilità̀ 2023” secondo l’analisi elaborata da Statista in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

“Leader della sostenibilità” è la lista delle 150 aziende italiane premiate come più sostenibili. La lista è stata creata da Statista, azienda leader delle ricerche di mercato e specializzata in ranking e analisi di dati aziendali, in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

Da anni Italchimica ha raccolto l’importante sfida di contribuire alla sostenibilità ambientale ed è impegnata nell’ottenere traguardi sempre più ambiziosi, riconoscendo in essa un’opportunità di crescita e di cambiamento. L’ impegno punta a fornire prodotti di elevata qualità, funzionali, sicuri ed efficienti che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati o sottoposti a procedimenti di riciclaggio di qualità.

La ricerca interna sviluppa progetti per utilizzare materie prime di origine naturale e biodegradabili, non classificate come pericolose per l’uomo e per l’ambiente, non riconducibili a microplastiche e per quanto possibile, reperibili localmente.

La responsabilità sociale rappresenta per Italchimica un impegno per garantire il benessere e il rispetto degli stakeholder interni. Particolare attenzione è rivolta ai dipendenti, al loro coinvolgimento e alla loro formazione, garantendo la crescita e la valorizzazione dei talenti, oltre a ottimizzare i processi di selezione e istruzione del personale.

www.italchimica.it