Italchimica ha festeggiato il ventesimo anniversario

Oltre 400 persone, hanno preso parte ai festeggiamenti per il ventesimo anniversario della fondazione di Italchimica, l’azienda di Sanitec, Dermomed e Dual Power.

Un ricco programma di attività ha animato l’open house. Oltre 400 persone hanno visitato gli stabilimenti produttivi in piccoli gruppi guidati dai volontari aziendali che hanno raccontato le varie fasi del processo di creazione dei detergenti: dallo studio delle formule, all’arrivo delle materie prime, ai reparti di miscelazione e il riempimento dei flaconi, siano alla logistica che consente di movimentare oltre 50 milioni di prodotti annualmente.

Un tour che ha permesso alle famiglie dei dipendenti di conoscere e vivere la realtà aziendale. Una particolare attenzione è stata rivolta agli oltre 80 tra bambini e ragazzi che, muniti di flaconi, becher e occhiali, hanno affollato i laboratori didattici dove i chimici e tecnici Italchimica, hanno fatto provare l’esperienza di creazione del proprio sapone.

Gli spazi esterni sono stati allestiti con gonfiabili giganti, divertenti angoli fotografici per immortalare i momenti più spassosi, ombrelloni e stand gastronomici, con un intrattenimento musicale interrotto solo dal momento più ufficiale della celebrazione che ha visto i proprietari dell’azienda ricevere in dono dai dipendenti, un’opera dell’artista ceramista Vittore Tasca.

Nello spiegare il senso della giornata, Alessandro Fioretto, CEO dell’azienda ha sottolineato: “Dobbiamo la nostra crescita ad ognuna delle 209 persone che ogni giorno mettono passione e talento in questa impresa ed era importante fermarci a celebrare tutti assieme questo traguardo”.

L’azienda è stata fondata nel 2003 da Alessandro Fioretto, assieme ai suoi fratelli Fabrizio, Marco e al padre Nunzio. Conosciuta soprattutto attraverso i suoi marchi più noti quali Sanitec, Dermomed e Dual Power, presidia stabilmente i mercati della detergenza professionale ed è presente nelle maggiori insegne della grande distribuzione.

Hanno, inoltre, partecipato all’evento rappresentanti delle autorità e delle associazioni di categoria che hanno particolarmente apprezzato la visita agli stabilimenti produttivi per l’innovazione di prodotto e di processo e gli alti standard ambientali. Nel suo saluto, Leopoldo Destro presidente di Confindustria Veneto Est, commentando la giovane età dell’azienda, ha sottolineato che le storie belle di imprese innovative non stanno solo negli USA ma anche in Italia e Italchimica ne è un chiaro esempio ed un fiore all’occhiello per il territorio.

Durante la giornata c’è stata la vendita di speciali kit di prodotto e parte del ricavato è stato devoluto ad AIL, Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.

www.italchimica.it