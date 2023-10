istituto di vigilanza coopservice, investimenti e future alleanze

Istituto di Vigilanza Coopservice Spa, nato lo scorso 1 luglio, è controllato al 100% da Coopservice, nella quale è stato conferito il ramo d’azienda comprendente tutte le attività di vigilanza e sicurezza della cooperativa.

Una nuova forma giuridica per un’azienda con una storia ultradecennale e una presenza importante in 7 regioni – con oltre 3.200 operatori tra Guardie Particolari Giurate e Operatori della Sicurezza – che punta ad un ruolo di assoluto protagonista nel settore della Security, un mercato che negli ultimi anni è cambiato radicalmente e nel quale la competizione si è fatta sempre più spinta e globale.

L’operazione si inquadra nel Piano Strategico 2023-2026 e prevede ingenti investimenti per lo sviluppo e l’innovazione. Le nuove sfide della sicurezza richiedono flessibilità, rapidità di decisione e l’adozione di sistemi tecnologici digitali e integrati sempre più sofisticati e performanti; un’evoluzione che influisce profondamente sugli assetti organizzativi e gestionali, oltre che sulle scelte tecnologiche, e che prepara la strada ad ambiziose alleanze future, anche in settori contigui alla vigilanza.

Oggi la digitalizzazione sta portando all’integrazione di mondi limitrofi e ad una convergenza tra mercati; è il caso, ad esempio, della Security e della Safety che stanno convergendo verso una “building automation” avanzata, che non include solo gli aspetti della domotica e del controllo da remoto, inclusi i sistemi di videosorveglianza e antintrusione, ma anche dell’automazione e del risparmio energetico, per offrire ai clienti soluzioni intelligenti e capaci di adattarsi alle specifiche abitudini degli utenti.

Nel caso delle Aziende Ospedaliere, da sempre luoghi critici nel continuo flusso di presenza delle persone, diventa cruciale approcciare la gestione della sicurezza degli edifici, dei beni in essi contenuti e delle persone stesse, in modo integrato: dalla progettazione alla scelta della migliore tecnologia, dai cablaggi alla agli strumenti digitali, alla cybersecurity. Novità impattanti come l’intelligenza artificiale o l’utilizzo sempre più massivo dei droni non possono essere trascurate ma devono trovare adeguata applicazione nella progettazione delle soluzioni per la sicurezza, alzando il livello professionale di tutta la filiera sia in relazione alle tecnologie ma anche al rispetto delle normative vigenti.

Alcuni numeri di Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A.: 22 filiali in 7 regioni, 10 centrali operative, 300 veicoli operativi, 160 zone gestite con pattuglie dedicate, 450mila allarmi gestiti ogni anno (1 ogni 2 minuti, un intervento ogni 5 minuti), un network con oltre 750 istituti di vigilanza partner, migliaia di impianti d’allarme collegati con le centrali, 7mila mezzi sotto controllo satellitare.

