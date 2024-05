ISSA Pulire Tech: la prima fiera internazionale per la componentistica nel cleaning professionale

ISSA Pulire Tech, la fiera dedicata alla componentistica e agli accessori per la pulizia e sanificazione professionale, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per il settore.

Con una vasta gamma di soluzioni tecnologiche e una sinergia con altre importanti fiere, ISSA Pulire Tech si terrà al padiglione 16 di Rho Fiera Milano, dal 27 al 29 maggio 2025, accanto ai padiglioni di ISSA Pulire.

L’edizione di ISSA Pulire del 2025 si preannuncia come un appuntamento importantissimo sostenuto anche dal numero delle conferme ricevute dagli espositori che avevano preso parte nel 2023, che nella campagna di rebooking ha registrato un tasso superiore al 70%. E’ con queste premesse che nasce il progetto ISSA Pulire Tech, uno spin off della fiera principale che integra l’offerta già consolidata con la partecipazione di nuovi espositori che rappresentano un tassello complementare all’offerta di macchine, attrezzature, prodotti chimici e carta, con l’obiettivo di estendere il perimetro del progetto a segmenti più specifici del mercato.

Opportunità di business e networking

La manifestazione apre nuove strade per produttori, distributori e utenti finali. È una piattaforma progettata per favorire connessioni significative e cogliere opportunità di business non sfruttate. L’integrazione con altre importanti fiere come Intralogistica Italia e IPACK-IMA amplia ulteriormente queste opportunità, attraendo aziende industriali di vari settori.

Intralogistica Italia è, infatti, l’unico evento sul territorio dedicato alle soluzioni più innovative e ai sistemi automatizzati per la movimentazione dei materiali, la gestione del magazzino, lo stoccaggio, lo smistamento e il sollevamento materiali, mentre IPACK-IMA è la fiera internazionale di riferimento per i materiali e le tecnologie del processing e del packaging per il mondo food e non food con un’offerta completa e trasversale rivolta a tutta l’industria del largo consumo e dei beni durevoli. La contemporaneità con questi due eventi attirerà aziende industriali del settore alimentare, farmaceutico, automobilistico.

A ISSA Pulire Tech puoi trovare:

parti/componenti/accessori meccanici

parti/componenti elettrici ed elettronici

carrozzeria, telaio e parti strutturali

parti/componenti idraulici

pezzi di ricambio

e altro ancora

