ISSA PULIRE 2025: la tua vetrina globale per raggiungere nuovi mercati

ISSA PULIRE 2025 sarà un punto d’incontro imperdibile e riunirà in un unico luogo la comunità globale dei professionisti del cleaning, creando un canale di contatto diretto tra domanda e offerta.

Opportunità, networking, crescita. Sono le tre parole chiave che definiranno ISSA PULIRE, in programma dal 27 al 29 maggio 2025. Rho Fiera Milano si trasformerà in un polo che unisce innovazione, business e relazioni ospitando la 27esima edizione della fiera internazionale dedicata al cleaning professionale.

Chi saranno i protagonisti di ISSA PULIRE 2025?

I protagonisti saranno da un lato aziende leader che presenteranno le ultime tecnologie e soluzioni per la pulizia professionale e il facility management e, dall’altro, professionisti e top buyer da tutto il mondo alla ricerca di prodotti, servizi e partner. Non mancheranno esperti di fama internazionale che arricchiranno la tre giorni condividendo attraverso una serie di incontri le loro conoscenze e best practice con un ricco programma di convegni e seminari.

Quali prodotti e servizi saranno esposti a ISSA PULIRE?

L’evento accoglie sia produttori e distributori di prodotti per la pulizia e la sanificazione sia aziende di servizi integrati che combinano pulizia, manutenzione, sicurezza e formazione. Oltre a macchine, attrezzature, e componentistica di ultima generazione, ISSA PULIRE è una vetrina per prodotti chimici, carta, fibre e panni, abbigliamento specifico, nonché sistemi e software progettati per rivoluzionare il modo in cui pensiamo alla pulizia e alla manutenzione. Tra gli espositori si trovano anche innovazioni nei campi della sicurezza e del facility management, soluzioni per la disinfestazione e la lavanderia, nonché proposte per il car wash e la logistica. Anche le associazioni di categoria, gli enti e i media specializzati trovano spazio in questo evento, contribuendo a creare un dialogo costruttivo e a promuovere le migliori pratiche all’interno dell’industria del cleaning.

QUI L’ELENCO DEI PRODOTTI E SERVIZI AMMESSI TRA GLI ESPOSITORI

Quali opportunità per gli espositori di ISSA PULIRE 2025?

ISSA PULIRE 2025 offre l’opportunità di posizionarsi in un evento internazionale unico in Europa. «Questa fiera si distingue innanzitutto per la sua esclusività geografica: Milano, oltre a essere facilmente raggiungibile, rappresenta un vero e proprio business center capace di attirare e riunire professionisti da tutto il mondo – spiega Toni D’Andrea, CEO di ISSA PULIRE Network -. ISSA PULIRE è una piattaforma privilegiata per il networking internazionale, consentendo agli espositori di entrare in contatto con un pubblico globale di decision maker e potenziali clienti».

La visibilità delle aziende espositrici riceve una spinta significativa grazie all’ampia copertura mediatica dell’evento, ai canali di comunicazione dedicati e alla presenza di un pubblico fortemente targettizzato.

Chi sono i visitatori che incontrerai a ISSA PULIRE 2025

Nella precedente edizione a maggio 2023 ha attirato oltre 20mila visitatori provenienti da più di 100 Paesi e delegazioni di buyers internazionali selezionati da ICE Agenzia. La platea di visitatori di ISSA PULIRE 2025 è estremamente diversificata e include distributori, grossisti, rivenditori, importatori, imprese di servizi e committenti provenienti da una vasta gamma di settori, tra cui sanità, ospitalità, trasporti, industria, grande distribuzione organizzata, gestione immobiliare e pubblica amministrazione. La presenza di decision maker di alto livello sottolinea l’importanza strategica dell’evento come piattaforma per il business e offre agli espositori l’opportunità di interagire direttamente con i principali stakeholder del settore.

Come richiedere lo spazio espositivo

Se la tua azienda è interessata a partecipare a ISSA PULIRE 2025 in veste di espositore, ti consigliamo di richiedere subito il tuo stand. A oggi gli spazi espositivi sono già occupati per il 73%. Inoltre prenotando ora puoi usufruire della tariffa scontata Early Bird, e della possibilità di rateizzazione il pagamento. Ulteriori sconti sono disponibili per gli associati Afidamp e ISSA. Il team di ISSA PULIRE è a disposizione per assistere gli espositori in ogni fase della preparazione, dalla scelta dello spazio migliore alla pianificazione di attività promozionali che garantiscano il massimo ritorno sull’investimento.

CONTATTA ISSA PULIRE QUI