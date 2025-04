ISSA PULIRE 2025 annuncia i Candidati al Premio “Product of the Year ”

ISSA PULIRE annuncia i candidati al prestigioso premio “Product of the Year ISSA PULIRE 2025”, che celebra l’innovazione, l’efficienza e la sostenibilità nel settore della pulizia professionale.

Le aziende partecipanti rappresentano l’eccellenza del comparto, con soluzioni tecnologiche all’avanguardia e prodotti progettati per migliorare le performance e l’esperienza d’uso nei diversi ambiti professionali. Tutti i prodotti candidati saranno presenti in fiera nei rispettivi stand ed esposti in uno stand dedicato nel Pad 12 .

Ecco i 21 prodotti in gara:

Novità 2025: arriva il People Choice Mention

L’edizione 2025 del premio introduce una nuova e coinvolgente novità: il People Choice Mention, un riconoscimento speciale assegnato direttamente dai visitatori della fiera. Ogni visitatore avrà, infatti, l’opportunità di votare il proprio prodotto preferito tra i 5 finalisti scelti dalla giuria internazionale, rendendo il pubblico protagonista nella selezione delle eccellenze del settore. Le votazioni apriranno martedì 27 maggio, primo giorno della manifestazione. I vincitori del Product of the Year ISSA PULIRE 2025 e del People Choice Mention verranno proclamati durante la cerimonia di premiazione giovedì 29 maggio.

La giuria internazionale chiamata a valutare i prodotti in gara è composta da: Adonai Arruda, Facop (Brasile), Alessandro Musumeci, CEO 10 Consulting (Italia), Helge Alt, Presidente di Puhastusekspert (Estonia), Joaquín Montesinos, Managing Director Avanti Blue (Spagna), Toni D’Andrea, Ceo ISSA PULIRE NETWORK (Italia).

ISSA PULIRE 2025 si conferma ancora una volta come punto d’incontro per innovazione, tecnologia e sostenibilità al servizio della pulizia professionale. Per maggiori informazioni e per registrarsi all’evento, visitare il sito ufficiale.

ISSA Pulire 2025