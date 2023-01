Issa pulire 2023 apre le registrazioni per i visitatori

ISSA PULIRE 2023: tutti gli operatori potranno accedere gratuitamente alla fiera effettuando la registrazione sul sito: issapulire.com

Al via le registrazioni per visitare ISSA PULIRE 2023, in programma a Fiera Milano, Rho dal 9 all’11 maggio. ISSA PULIRE è la fiera internazionale dedicata al comparto della pulizia professionale e della sanificazione. Registratevi accedendo a questo LINK.

A chi si rivolge la fiera?

L’ingresso è riservato agli operatori del settore, fabbricanti, distributori, imprese di servizi e facility management, utilizzatori e clienti finali che siano interessati a conoscere la più grande offerta di prodotti per la pulizia professionale, la disinfestazione, la lavanderia, i servizi integrati e la manutenzione.

Cosa aspettarsi in fiera?

ISSA PULIRE 2023 vedrà la presenza di grandi gruppi industriali internazionali e aziende leader di settore che esporranno la più completa ed evoluta gamma di macchine, prodotti detergenti e disinfettanti, attrezzature, strumenti e componenti per la pulizia professionale, l’igiene e la sanificazione degli ambienti indoor e outdoor. La fiera, che rappresenta la piattaforma internazionale in cui domanda e offerta si incontrano, sarà anche un luogo di formazione, di condivisione e di riflessione grazie ad un ricco palinsesto di eventi del quale saranno pubblicati a breve i dettagli sul sito della manifestazione.

La 26ma edizione di ISSA PULIRE accoglierà il Padiglione Disinfestando, una nuova area dedicata al settore della Disinfestazione. Un padiglione che è il frutto di un accordo siglato tra ISSA PULIRE NETWORK e Sinergitech, organizzatrice di eventi e corsi per il settore del Pest Management e Pest Control. L’idea è quella di raccogliere in un unico luogo tutti gli operatori professionali della pulizia indoor e outdoor e realizzare un valore aggiunto sia per gli espositori che per i visitatori.

ISSA PULIRE 2023 si terrà in contemporanea con TUTTO FOOD, la fiera B2B che riunisce gli interessi dell’intero ecosistema agro-alimentare e che rappresenta il punto di riferimento, nel mondo per i produttori e distributori dei prodotti di qualità, dell’intera filiera del food and beverage. Un luogo al quale partecipano i più importanti operatori del settore: distributori, importatori, GDO, negozi di prossimità, negozi gourmet, food service, Out of Home, chef.

www.issapulire.com/it/