Ismac compie 25 anni e si regala una nuova sede con vista sul futuro

Ismac, nata nel 1997, vanta oggi una vasta offerta di soluzioni per il mondo del pulito: dalle attrezzature alla detergenza, fino ai settori a più alto coefficiente tecnologico delle grandi spazzatrici.

Una nuova sede all’avanguardia, l’ampliamento della gamma di mezzi e servizi sempre più mirati alle esigenze dei propri clienti. Formazione, officina, consulenza, ecco i primi 25 anni di Ismac. E per il proprio compleanno l’azienda torinese non si è voluta fare mancare niente: evento in grande stile per dipendenti e familiari con l’intento di celebrare una ricorrenza significativa e presentare le strategie per il futuro a breve e medio termine.

Innovazione e minor impatto ambientale è il motto della società guidata da Nicola Isoldi. Direttrici che, oggi più che mai, Ismac continua a perseguire, a partire dalla sua nuova e prestigiosa sede. Architettura ricercata ed efficienza energetica per più di 3.500 mq fronte tangenziale di Torino, con ampi spazi dedicati ad esposizione e service. Da 3 a 7 tecnici in soli 4 mesi, officina con fossa e sollevatori su misura, il recente ingresso nel segmento delle macchine stradali, sono alcuni degli snodi nevralgici di una visione strategica che mira a rendere il quartier generale di Ismac il punto di riferimento logistico per il Nord Ovest delle grandi aziende di Facility.

Officina e assistenza

Sin dalle prime battute Ismac ha deciso di strutturare il reparto officina investendo nelle migliori attrezzature e nell’autonomia organizzativa. Le attuali 4 officine mobili raddoppiano la precedente dotazione aziendale. Grazie a questa struttura, l’azienda torinese riesce a offrire un servizio di assistenza di estrema efficienza, reperibile 365 giorni l’anno e in grado di formulare un preventivo di riparazione nell’arco delle 24/48 ore. Accanto ai brand commercializzati, tra cui Karcher, Fimap e Dulevo, l’officina fornisce assistenza su tutti i principali marchi di riferimento del settore.

Formazione continua

Allo stato attuale Ismac può vantare una delle officine più professionali e strutturate sul territorio nazionale, ma è nel fattore umano che cerca di fare la differenza. La partecipazione ai corsi di formazione organizzati periodicamente dalle case produttrici garantisce l’aggiornamento costante dei tecnici Ismac. Una fiducia nel rinnovo delle competenze che non si esaurisce al reparto officina, ma che coinvolge tutti gli uffici fino alla rete commerciale. Non solo per quanto riguarda vendite e acquisti, noleggio e riparazione, ma anche per tutti i prodotti ad alta rotazione, come detergenza, carta e attrezzature. Ismac inoltre organizza corsi periodici sia in sede che presso il cliente e i suoi cantieri, con sessioni formative finalizzate alla presentazione e all’utilizzo dei nuovi prodotti e delle più recenti tecnologie del settore.

Vendita e noleggio

Idropulitrici, lavapavimenti, spazzatrici e macchine stradali, l’azienda propone una vasta gamma di attrezzature per la pulizia professionale e affianca il cliente nella scelta della formula più adatta alle proprie esigenze. Macchine nuove o usate, acquisto o noleggio, un consulente specializzato è a disposizione per definire la soluzione ideale. Un passo deciso in direzione di un futuro dove Ismac intende non solo presentarsi come punto di riferimento nel territorio, ma affermarsi come partner strategico dei propri clienti.

