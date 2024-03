Interclean Amsterdam 2024: il programma ufficiale è online

Interclean Amsterdam 2024 ha appena pubblicato il programma ufficiale che è ora disponibile online. Con l’edizione di quest’anno, che si prospetta come la più grande e stimolante di sempre, l’evento offre grandi opportunità per imparare, fare rete e far progredire le attività aziendali.

Con oltre 900 espositori, distribuiti su 11 padiglioni espositivi, e con oltre 30.000 visitatori attesi da oltre 120 paesi, Interclean Amsterdam si conferma come la piattaforma di business networking più grande e influente al mondo nel settore della pulizia e dell’igiene. Il programma 2024 si distingue per un mix di contenuti di alta qualità ed esperienze coinvolgenti, distribuiti su varie tappe che coprono una vasta gamma di argomenti di grande interesse.

Tra i momenti salienti, spiccano:

Main stage dove si terranno discorsi e presentazioni su argomenti cruciali che influenzano l’industria delle pulizie.

dove si terranno discorsi e presentazioni su argomenti cruciali che influenzano l’industria delle pulizie. Sessioni di Approfondimento che offrono una piattaforma per discussioni mirate su sfide e soluzioni specifiche per la pulizia, promuovendo l’apprendimento e lo scambio di conoscenze.

che offrono una piattaforma per discussioni mirate su sfide e soluzioni specifiche per la pulizia, promuovendo l’apprendimento e lo scambio di conoscenze. Dimostrazioni di Prodotti : i partecipanti potranno assistere alla presentazione di tecnologie e soluzioni all’avanguardia nel campo della pulizia, esplorando in prima persona prodotti e servizi innovativi.

: i partecipanti potranno assistere alla presentazione di tecnologie e soluzioni all’avanguardia nel campo della pulizia, esplorando in prima persona prodotti e servizi innovativi. Workshop Interattivi: progettati per fornire competenze pratiche e strategie per migliorare le proprie capacità.

Un elemento distintivo di quest’anno è la suddivisione del programma in 4 tappe tematiche: Sostenibilità, Sanità e Igiene, Dati e Tecnologia. Ciascuna tappa offre approfondimenti specifici su argomenti cruciali per il settore. Tra gli altri momenti chiave, l’evento prevede il discorso di apertura tenuto da un personaggio di spicco internazionale, la cerimonia dell’Amsterdam Innovation Award (AIA) che celebra le innovazioni più rivoluzionarie del settore e il Healthcare Cleaning Forum, che esplorerà le ultime strategie per garantire la sicurezza dei pazienti attraverso la pulizia ospedaliera.

VISUALIZZA IL PROGRAMMA