Interclean 2026: AFIDAMP con Agenzia ICE porta ad Amsterdam il cleaning italiano

Ad Interclean 2026, che si svolgerà dal 14 al 17 aprile ad Amsterdam, AFIDAMP, grazie al lavoro di squadra con Agenzia ICE, conferma la propria presenza come punto di riferimento per il settore del cleaning professionale italiano.

Il suo cuore operativo sarà nella Lounge ICE-AFIDAMP, in una posizione strategica e facilmente accessibile per favorire l’incontro tra espositori e visitatori internazionali sul Balcony B16 al primo piano tra la Hall 1 e la Hall 5. Al suo interno l’area dedicata al business matching su prenotazione, uno spazio eventi per approfondimenti e aree, con divanetti e tavoli, sempre su prenotazione, che consentono alle aziende italiane di fissare incontri e appuntamenti con i propri clienti. Questa area e la zona ristoro accoglieranno i momenti di networking qualificato in un contesto professionale e confortevole.

Mercoledì 15 aprile, nello stesso lounge, l’Ambasciata d’Italia nei Paesi Bassi, l’Ufficio ICE di Bruxelles e Afidamp daranno vita insieme alla celebrazione della Giornata internazionale del Made in Italy: un’iniziativa di grande valore simbolico e strategico per rendere omaggio alle eccellenze e alla creatività delle imprese italiane.

A Interclean 2026 AFIDAMP rinnova il proprio impegno attraverso Italian Golden Suppliers, percorso di valorizzazione e visibilità realizzato grazie al finanziamento e alla stretta collaborazione con Agenzia ICE e presentato per la prima volta all’edizione del 2024 con grande successo. Un progetto di comunicazione e visibilità che accompagna i visitatori alla scoperta delle eccellenze italiane, rendendo riconoscibili gli espositori italiani fin dall’ingresso in fiera, attraverso un’immagine coordinata su banner informativi, presenza sugli schermi e materiali promozionali distribuiti nei principali punti di passaggio.

L’iniziativa è il frutto del lavoro del Gruppo Affari Internazionali di AFIDAMP, in collaborazione con Agenzia ICE, che ha creato un percorso strutturato con risorse dedicate e investimenti nella comunicazione. Lavoro di squadra, esperienza nel settore e presenza internazionale, hanno permesso di raggiungere un risultato significativo per l’intera filiera.

“La forza di un’associazione – precisa Stefania Verrienti, Direttore di AFIDAMP – sta nella capacità di ascoltare le aziende e trasformare le loro esigenze in progetti concreti. Questo è il percorso che AFIDAMP compie da sempre e che si rafforza ogni anno, attraverso i molti progetti, la presenza ai principali tavoli istituzionali e la creazione di Gruppi di Lavoro dedicati a tematiche di interesse per il settore. E questo è il senso del rinnovare con impegno la nostra presenza a Interclean, come punto di riferimento per tutte le imprese. Il settore si confronta con un contesto macroeconomico segnato da tensioni geopolitiche e instabilità dei mercati, ma il nostro Gruppo Affari Internazionali monitora costantemente gli scenari globali e proprio la collaborazione con Agenzia ICE ci permette di contribuire alla definizione delle strategie di export del Paese e di supportare le aziende nell’accesso ai mercati esteri. In particolare, lavoriamo sulle opportunità offerte dai mercati emergenti, facilitando l’ingresso delle imprese italiane nei mercati più complessi”.

Un impegno concreto per favorire la crescita delle imprese e generare valore, rafforzando l’eccellenza del settore e la presenza del Made in Italy sulla scena internazionale.