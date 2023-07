Initial: 120 anni di esperienza nell’igiene

Initial da più di un secolo a fianco delle aziende per fornire servizi innovativi in oltre 70 paesi, festeggia il suo 120° anniversario.

L’azienda, fondata nel 1903 da Arthur e Laura Bigelow a Londra, aveva lo scopo di offrire un servizio di fornitura di asciugamani a noleggio. Un servizio pionieristico che, fin dagli albori, aveva l’obiettivo di essere unico, a partire dallo stesso nome Initial – abbreviazione di ‘Initial Towel Supply Company‘: i due fondatori, infatti, si occuparono di personalizzare gli asciugamani con l’iniziale di ogni cliente per garantire che utilizzassero solo quelli firmati dall’azienda.

Più di 100 anni pieni di tappe significative: il 1928 caratterizzato dalla quotazione di Initial alla Borsa di Londra, il 1937 l’anno dell’espansione dell’azienda e la possibilità di innovarsi ulteriormente grazie alla legislazione del governo britannico, che ha imposto la presenza di impianti di lavaggio adeguati nelle fabbriche. A distanza di quasi 30 anni, nel 1963, Initial lancia un nuovo distributore con 40 metri di asciugamani, arrivando ad avere in totale più di 28.000 km di asciugamani in cotone in circolazione (abbastanza per coprire più di tre volte la distanza da Londra a Los Angeles). Dopo aver ampliato negli anni l’attività in Australia, Francia, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Australia, Malesia e Singapore, Initial arriva in Italia (nel 1991) e nel 1996 l’azienda unisce le forze con Rentokil – azienda specializzata nel monitoraggio e controllo degli infestanti, portando alla nascita di Rentokil Initial.

Initial è oggi presente sul territorio italiano con 11 filiali e 9 centri logistici che impiegano quasi 300 dipendenti. Nel 2017, Initial si espande e consolida ulteriormente la sua posizione nel nostro Paese grazie all’acquisizione di CWS-boco Italia, fornitore leader di soluzioni di igiene del bagno e barriere antipolvere, unendo così le due realtà più importanti del settore.

“Per noi non si tratta di una semplice ricorrenza, ma è una data che ci ricorda che siamo parte di una grande realtà internazionale, di indubbia solidità e di certa competitività” – commenta Elena Ossanna, Amministratore Delegato di Rentokil Initial Italia. “Parallelamente all’anniversario internazionale, Initial Italia festeggia quest’anno 32 anni di progressiva crescita, continuità ed eccellenza del servizio. Una realtà solida, composta da quasi 300 dipendenti con un fatturato annuo di oltre 60 milioni. Un successo determinato dalla capacità e dalla volontà, nel corso degli anni, di unire le forze del gruppo e locali per implementare e migliorare le linee di prodotti, parlare di innovazione, di igiene e di sicurezza. Un lavoro costante per andare incontro alle diversificate necessità dei nostri clienti.”