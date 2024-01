indagine globale sugli addetti alle pulizie

La rivista European cleaning journal riporta un interessante sondaggio sugli addetti alle pulizie, commissionata da UNI Global Union e UNI Europa , che ha fatto luce sugli effetti del lavoro notturno per la salute e il benessere dei lavoratori.

L’indagine ha ricevuto risposte da oltre 2.500 addetti alle pulizie in 32 paesi di sei continenti. Nonostante alcune lievi differenze nelle condizioni paese per paese, il sondaggio dimostra che chi lavora su turni di notte sta peggio degli altri. E’ per questo che UNI Global Union e UNI Europa sostengono da oltre un decennio una transizione completa al lavoro diurno nel settore delle pulizie. I lavoratori serali e notturni faticano a trovare il tempo per vedere i propri amici e familiari. Quando ci riescono, spesso non hanno l’energia per sfruttare al massimo il loro tempo, poiché gli orari di sonno inadeguati influiscono sia sulla salute fisica che mentale.

La vita sociale viene sacrificata

Alla luce di questi fatti, supportati dal quadro cupamente coerente dipinto da oltre 10.000 parole di testimonianze degli intervistati, perché gli addetti alle pulizie lavorano su turni diversi da quello diurno? La stragrande maggioranza semplicemente non ha scelta. Per molti addetti alle pulizie si tratta di una questione economica: i turni notturni spesso pagano meglio. Ma anche così, nonostante la pressione economica, la maggior parte degli addetti alle pulizie che lavorano esclusivamente di giorno hanno affermato che non passerebbero al lavoro notturno, anche se avessero una retribuzione migliore.

Le parole degli addetti alle pulizie

Il campione ottenuto dall’indagine è rappresentativo dei dati demografici noti della forza lavoro delle pulizie nel suo insieme. Quasi il 70% degli intervistati si è identificato come donna, mentre circa il 25% si è identificato come immigrato nel paese in cui lavora e il 20% come persona di colore. Il 55% degli intervistati ha riferito di lavorare dalle 20 alle 40 ore settimanali. Oltre un quarto ha dichiarato di lavorare più di 40 ore settimanali. E il 26,2% degli intervistati ha dichiarato di svolgere più di un lavoro: questi addetti alle pulizie avevano circa il 30% in più di probabilità di lavorare più di 40 ore a settimana.Solo il 30,3% degli addetti alle pulizie intervistati ha dichiarato di lavorare esclusivamente su turni giornalieri standard (ad esempio, iniziando intorno alle 8 o alle 9 del mattino e terminando intorno alle 17 o alle 18). Il resto ha affermato di lavorare regolarmente almeno in alcuni turni pomeridiani, serali, mattutini o notturni in un mese medio. Solo la metà degli intervistati lavora solo in un determinato periodo della giornata. La combinazione di turni più comune segnalata era quella mattutina e diurna, ma molti intervistati hanno anche affermato di lavorare regolarmente tre o più tipi diversi di turni in un mese medio.Circa il 13% dei lavoratori intervistati ha affermato di lavorare regolarmente nei turni notturni. In alcuni paesi, come Colombia, Tunisia e Stati Uniti, questo numero era pari o superiore al 20%. Ad un certo punto del sondaggio, agli addetti alle pulizie che lavorano esclusivamente durante il giorno è stato chiesto come cambierebbe la loro vita se dovessero iniziare a lavorare di notte. L’intensità di molte risposte evoca un senso di estrema ansia di fronte alla prospettiva: un addetto alle pulizie in Finlandia ha detto: “Mi rovinerebbe”, mentre un addetto alle pulizie tedesco ha affermato: “La vita sarebbe completamente capovolta”. “Vedo come influisce sugli altri”, ha aggiunto un addetto alle pulizie in Irlanda.

I costi sanitari del lavoro invisibile

Gli addetti alle pulizie che lavorano solo su turni diurni dormono meglio, seguono una dieta migliore, consumano meno sigarette e alcol e segnalano meno effetti sulla loro salute mentale rispetto ai loro colleghi che lavorano su altri turni. I risultati dell’indagine mostrano notevoli effetti negativi sulla salute che affliggono gli addetti alle pulizie che lavorano di notte. Molti possono essere ricondotti a un’unica causa fondamentale, così fondamentale che diversi intervistati l’hanno espressa con parole quasi identiche: “La notte è per dormire”.

Il problema del sonno….

L’indagine ha rilevato che il sonno è particolarmente difficile: quasi sette addetti alle pulizie notturni su 10 hanno riferito di aver dormito troppo poco, rispetto a soli tre addetti alle pulizie su 10 che lavorano solo su turni diurni. Il sonno non è un optional per il mantenimento di una vita sana e questi risultati suggeriscono che gli addetti alle pulizie notturne trovano quasi impossibile adattare adeguatamente il loro sonno al ritmo notturno. Diversi intervistati che lavorano esclusivamente di giorno hanno fatto riferimento direttamente a questo problema. “Ho bisogno di dormire e questo non è possibile durante il giorno”, spiega un’addetta alle pulizie belga che lavora di giorno. Mentre un altro in Colombia ha detto: “Di giorno c’è il sole e troppo rumore per dormire.”

….e della sicurezza

Essere stanchi sul lavoro espone i lavoratori a rischi maggiori. Come ha osservato un addetto alle pulizie notturno tedesco, “gli incidenti sul lavoro spesso accadono di notte”. È importante notare che, mentre i lavoratori del turno di notte sono i più colpiti da questo aspetto, più della metà di coloro che lavorano la mattina presto e la sera riferiscono anche di dormire troppo poco. Di gran lunga, i lavoratori meno privati ​​del sonno sono quelli che lavorano solo su turni diurni. Questo modello si ripete per una serie di altri problemi sanitari: la percentuale di addetti alle pulizie che segnalano cattive abitudini alimentari a causa del loro programma di lavoro aumenta costantemente dal 41,8% a quasi il 54% con il passare della giornata. Mantenere una dieta regolare è più difficile, oltre la metà dei lavoratori sia di sera che di notte ha difficoltà a farlo.

Consumo di alcol

La percentuale di lavoratori notturni che hanno indicato che i propri orari li portavano a consumare troppo alcol, sigarette e altre sostanze è stata più del doppio di quella dei loro colleghi (12,2% contro 5,4%). Quasi il 46% degli addetti alle pulizie notturni e il 48% degli addetti alle pulizie serali hanno citato gli effetti negativi sulla loro salute mentale a causa del loro orario di lavoro, mentre solo il 30,3% degli addetti alle pulizie esclusivamente diurni ha affermato lo stesso.

I pericoli della notte

Secondo i risultati dell’indagine, le donne addette alle pulizie che lavorano nei turni di notte subiscono tassi di molestie piuttosto elevati, spesso si ritrovano a fare le pendolari e a causa del buio sono esposte ad un rischio maggiore. Questi rischi non sono equamente condivisi tra tutti gli addetti alle pulizie. Agli intervistati è stato chiesto se si sentissero mai insicuri sul lavoro: le loro risposte mettono in luce una complessa dinamica di genere. È evidente che gli uomini e le donne delle pulizie avvertono diversi livelli di insicurezza sul lavoro. È interessante notare che il divario nella sicurezza percepita tra i sessi varia a seconda dei turni.

Percezione della sicurezza

Durante il turno mattutino, gli uomini delle pulizie si sentono meno sicuri delle donne. Questo divario persiste in una certa misura durante il turno di giorno e potrebbe essere dovuto a una tendenza sociale per cui ai maschi vengono assegnati compiti fisicamente più impegnativi: ma questa domanda non rientra nell’ambito dell’indagine. Tuttavia, man mano che la giornata prosegue nel pomeriggio e nella notte, la percentuale di donne addette alle pulizie che a volte si sentono insicure aumenta rapidamente, da un minimo del 30,4% nel turno diurno a un massimo del 43,4% nel turno notturno, superando di gran lunga la percentuale degli uomini del turno di notte la pensano allo stesso modo (37,3%). Agli intervistati è stato chiesto se fossero mai stati molestati mentre andavano o tornavano dal lavoro. Le loro risposte mostrano che le donne delle pulizie che lavorano nel turno di notte hanno molte più probabilità di essere molestate durante il pendolarismo. L’impennata delle molestie segnalate è netta, passando da un punto stabile inferiore al 20% per le donne addette alle pulizie di tutti i turni dalla mattina alla sera, a oltre il 30% per i lavoratori notturni. Va notato che anche gli addetti alle pulizie di sesso maschile segnalano livelli relativamente più elevati di molestie durante i loro spostamenti, sia al mattino presto che di notte.

Impatto sulla vita familiare

Gli addetti alle pulizie che lavorano nei turni serali e notturni hanno quasi il doppio delle probabilità che i loro orari di lavoro intralcino la loro vita sociale e familiare. La maggior parte di loro ha bisogno di una paga extra per far quadrare i conti. Per molti altri, i turni giornalieri semplicemente non sono un’opzione. Nel complesso, quasi sette addetti alle pulizie su dieci lavorano su turni non giornalieri perché di fatto non hanno scelta. Circa il 51% ritiene di non avere il controllo sui propri orari rispetto al 33,9% degli addetti alle pulizie che non lavorano di notte.

Una piccola minoranza di soddisfatti

Va detto che alcuni addetti alle pulizie in effetti preferiscono il lavoro serale o notturno. Alcuni menzionano la relativa calma nel pulire un edificio vuoto rispetto a uno pieno, occupato e forse caotico. Altri godono della libertà di svolgere attività come commissioni e appuntamenti durante il giorno. Sebbene questi intervistati costituiscano una piccola minoranza, le loro preferenze chiaramente espresse sottolineano che la politica più favorevole ai lavoratori sarebbe quella che offre loro quanta più libertà e controllo possibili.

Conclusioni

UNI Global Union e UNI Europa ritengono che sia ora essenziale per tutte le parti coinvolte nel settore della pulizia promuovere la pulizia diurna. L’industria nel suo complesso trarrà beneficio dal cambiamento poiché gli orari non sociali contribuiscono alla carenza di manodopera nel settore. “Invertire questa tendenza significa migliorare le condizioni di lavoro degli addetti alle pulizie. Ciò significa aumentarne la visibilità sui nostri luoghi di lavoro, nella nostra vita quotidiana e nella società in generale”, concludono.

Fonte: europeancleaningjournal.com

Per saperne di più: uniglobalunion.org