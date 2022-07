Incendio distrugge capannone di Idrobase Group

L’intervento dei Vigili del Fuoco contiene l’incendio, in corso la sanificazione dei locali invasi dal fumo.

Nella notte tra sabato e domenica un violento incendio, scoppiato attorno alle ore 2 per cause in corso d’accertamento, ha distrutto uno dei capannoni adibiti a magazzino nella sede di Idrobase Group, in via dell’Industria a Borgoricco, nel padovano.

Sul posto sono arrivati una ventina di Vigili del Fuoco con 3 autopompe, 2 autobotti, un’autoscala ed il “carro aria”; il loro intervento, durato circa 5 ore, è riuscito a contenere le fiamme e ad evitare che si propagassero agli altri immobili aziendali, che ospitano i reparti produttivi e gli uffici amministrativi.

Proprietà e maestranze dell’azienda, leader nelle tecnologie dell’acqua in pressione e per la salubrità degli ambienti sia domestici che di lavoro, sono già all’opera per sanificare i locali invasi dal fumo e riprendere al più presto l’attività produttiva.

Il Team di Idrobase Group