Imballaggio ed etichettatura: approfondimenti su normative 

Imballaggio ed etichettatura: in occasione dell’evento fieristico H3i Italia 2025 dedicato al settore chimico, AFIDAMP, in collaborazione con i partner Flashpoint e Chemsafe, organizza un incontro dedicato alle nuove disposizioni normative.

Il 5 marzo, dalle 12:00 alle 12:50, a Milano presso il NH Milano Congress Centre, i relatori approfondiranno temi cruciali come la revisione dell’etichetta CLP, le novità per le stazioni di ricarica e le linee guida per una corretta etichettatura dei PMC. Un’occasione importante per aggiornarsi sulle ultime novità e confrontarsi con esperti del settore.

Introduzione e moderazione:

Stefania Verrienti – Direttore AFIDAMP – Associazione Fornitori Attrezzature Macchine Prodotti e Servizi per la Pulizia Professionale: “Mondo AFIDAMP: iniziative a sostegno del settore della detergenza professionale”

Relatori e interventi:

Francesca Fasano – Ph.D. Operation Director di CHEMSAFE “Revisione dell’Etichetta CLP”

Cristina Gusto – Dangerous Goods & REACH & CLP Consultant di FLASHPOINT “Le Novità Previste per le Stazioni di Ricarica”

Barbara Miliano – REACH & CLP Consultant di FLASHPOINT “Linee Guida per una Corretta Etichettatura dei PMC”

Conclusione e spazio dedicato a domande e risposte

