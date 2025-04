Il waste management a ISSA PULIRE 2025

Il waste management gioca un ruolo sempre più centrale nelle politiche ambientali globali e nelle strategie di sostenibilità delle aziende. ISSA Pulire 2025 non solo celebra i progressi nel campo della pulizia professionale, ma si pone anche come piattaforma di scambio e sviluppo per questo fondamentale settore.

A ISSA Pulire 2025, il comparto del waste management avrà un ruolo, contribuendo all’evoluzione di un settore sempre più attento alla sostenibilità e all’efficienza. La presenza di aziende di primo piano come Auesse, Dogma Energia, ICS, Cattaneo Plast e Mattiussi Ecologia dimostra l’importanza di un approccio innovativo e integrato nella gestione dei rifiuti, un tema centrale per l’edizione di quest’anno.

Auesse si distingue per le sue soluzioni per la raccolta e il trattamento dei rifiuti, fornendo tecnologie all’avanguardia per garantire una gestione efficiente e sostenibile. Dogma Energia, con il suo impegno verso l’energia rinnovabile, sta promuovendo soluzioni ecologiche che combinano la gestione dei rifiuti con la produzione di energia pulita, unendo due aspetti fondamentali per il futuro della gestione delle risorse. ICS è un attore chiave nella progettazione e produzione di sistemi per il trattamento dei rifiuti, con un’attenzione particolare alla riduzione dell’impatto ambientale attraverso tecnologie avanzate e l’ottimizzazione dei processi. Cattaneo Plast, specializzata nella produzione di contenitori e attrezzature in plastica per la raccolta differenziata, è un esempio di come l’industria possa rispondere alla crescente domanda di soluzioni pratiche ed eco-friendly per la gestione dei rifiuti. Mattiussi Ecologia offre soluzioni per la movimentazione e la gestione dei rifiuti, con un focus sulla sicurezza e sull’affidabilità delle sue attrezzature, progettate per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Il settore del waste management partecipa al processo di innovazione di ISSA Pulire 2025, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle operazioni e ridurre l’impatto ambientale. Questo settore, che abbraccia una vasta gamma di tecnologie e soluzioni, si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità, a cui anche il mercato delle pulizie sta rispondendo con rinnovata energia.

In questo scenario, si inserisce la rinnovata collaborazione con Assoambiente, l’associazione delle imprese del settore della gestione dei rifiuti, avvenuta l’anno scorso in occasione di Forum Facility 2024. L’incontro con Assoambiente ha rappresentato un’occasione imperdibile per approfondire temi legati alla gestione dei rifiuti, alla sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica. Su questa scia la fiera ISSA Pulire vuole proporsi come ulteriore momento di confronto per il settore, unendo professionisti, aziende e istituzioni per affrontare le sfide future legate alla gestione dei rifiuti.