Il Progetto #Safework di Onbsi

Il Progetto #Safework è un progetto informativo nazionale promosso da ONBSI nel settore dei Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi e finanziato dall’INAIL, sulla percezione dei rischi sulla sicurezza e la prevenzione delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro.



Perché partecipare al Progetto #Safework l’iniziativa promossa da ONBSI ?

In estrema sintesi, la partecipazione al Progetto consente alle imprese lo sviluppo delle azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento propedeutiche:

– all’efficace implementazione, allo sviluppo e al miglioramento del proprio Sistema di Prevenzione e Protezione;

– allo sviluppo e al miglioramento di tutti i Sistemi di Gestione certificati, con particolare riferimento a quelli afferenti Salute e Sicurezza (ISO 45001), Responsabilità Sociale (SA 8000 e ISO 26000 ), Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) e Diversity & Inclusion (ISO 30415);

– al miglioramento della consapevolezza e della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori;

– alla riduzione degli indici infortunistici;

– al miglioramento del benessere lavorativo e, indirettamente, della produttività e della qualità delle prestazioni;

– a dimostrare attivamente il loro impegno nel contrastare qualsiasi forma di discriminazione, violenza fisica o psicologica e molestia, con il conseguente positivo impatto sull’immagine aziendale;

– ad agevolare e accompagnare l’implementazione della Certificazione della Parità di Genere (ottenendo le previste valorizzazioni in gara d’appalto e accedendo al sistema premiale illustrato), attraverso lo sviluppo di un piano per la prevenzione di violenze e molestie e la prevista sensibilizzazione e formazione del personale.

Per ulteriori informazioni: https://www.onbsi.it/wp-content/uploads/2022/11/ONBSI-Progetto-Safework-Programma-intervento-informativo.pdf