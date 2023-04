Il Premio EMAS Italia apre le candidature

Il Premio EMAS Italia è un importante riconoscimento sulla comunicazione ambientale.

Il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e l’ISPRA, per dare riconoscimento e visibilità alle organizzazioni registrate EMAS, intendono premiare quelle che hanno meglio interpretato ed applicato i principi ispiratori dello schema europeo: a tal fine anche per il 2023 viene indetto il concorso per l’assegnazione del Premio EMAS Italia, importante iniziativa a livello nazionale nell’ambito della comunicazione ambientale.

L’impegno in ambito EMAS, in tal senso, verrà valorizzato sia in termini di efficacia della comunicazione sia in termini di innovazione nell’ottica dell’Economia circolare. Verranno assegnati premi per le seguenti tre categorie di partecipazione:

CATEGORIA 1 – Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace

CATEGORIA 2 – Iniziative di uso del Logo EMAS

CATEGORIA 3 – Progetti/iniziative che prevedono l’adozione di energia da fonti rinnovabili nell’ottica dell’autonomia energetica

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 28 aprile 2023 secondo le modalità indicate nel Bando.

Scarica qui il bando completo.